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Música

MPB4 celebra 60 anos de carreira em show no Teatro do Parque, neste sábado (25)

Miltinho, Aquiles, Dalmo Medeiros e Paulo Malaguti Pauleira fazem única apresentação no Recife, neste final de semana

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MPB4 celebra 60 anos de carreira em show no RecifeMPB4 celebra 60 anos de carreira em show no Recife - Foto: Leo Aversa/Divulgação

As seis décadas de carreira de um dos grupos vocais mais importantes da música brasileira, o MPB4, serão celebradas no show “60 anos de MPB”, neste sábado (25), às 20h, no Teatro do Parque, em única apresentação. 

O show faz parte da turnê comemorativa e de lançamento do álbum "60 Anos de MPB", que chegou às plataformas musicais em julho passado via gravadora Biscoito Fino, e que contou com convidados ilustres: Alceu Valença, Chico Buarque, Dori Caymmi, Edu Lobo, Francis Hime, Guinga, Ivan Lins, João Bosco, Kleiton & Kledir, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e Toquinho. Ouça na sua plataforma favorita.

"Nesses 60 anos de carreira, fizemos temporadas tão longas em Recife que chegamos a morar lá. O público da cidade, sempre muito receptivo e carinhoso com o MPB4, pode esperar um belo retorno. O show já passou pelas grandes capitais brasileiras, com grande sucesso, e é uma viagem no tempo, trazendo os grandes sucessos do MPB4 e que, neste novo álbum, contou com a participação de grandes amigos artistas", celebra Dalmo Medeiros.

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Sobre o show
O roteiro do espetáculo, que tem direção de Hugo Sukman, inclui canções que estão no novo disco, como "Velas içadas" (Ivan Lins e Vitor Martins), "Paz e amor" (Kleiton Ramil e Kledir Ramil), "Angélica" (Miltinho e Chico Buarque) e "O cantador" (Dori Caymmi e Nelson Motta). Além dos clássicos do repertório do MPB4, caso de "Amigo é pra essas coisas" (Silvio da Silva Júnior e Aldir Blanc) e "Roda viva" (Chico Buarque).  

Este trabalho do MPB4 – que tenta resumir os 60 anos de serviços prestados à MPB, sigla que o próprio quarteto criou e que acabou ganhando vida própria – é dedicado às companheiras de palco e de vida do Quarteto em Cy, assim como também a Magro e Ruy, integrantes da primeira formação do MPB4 ao lado de Miltinho e Aquiles, que atualmente têm Dalmo Medeiros e Paulo Malaguti Pauleira como parceiros.

Sobre o MPB4 
Grupo vocal e instrumental formado em Niterói (RJ), o MPB4 apresenta ao longo de décadas um repertório marcado por composições de personalidades como Noel Rosa, Milton Nascimento, Chico Buarque, João Bosco, Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

Não apenas carrega no próprio nome a música que canta, a música de todo um país: ele vive essa música no dia a dia, nos palcos, nos bares, nas praças, estúdios, na carne e na voz.

Seja revelando o compositor mais novo ou repaginando uma canção clássica, o MPB4 faz jus ao nome e, assim, nos serve de baliza: o que ele canta, o que seus quatro cantores escolhem para harmonizar com suas vozes nos indica o que seja a tal da grandiosa e muitas vezes indefinível MPB, a variada e rica música popular de um país musical. São mais de 30 LPs/CDs lançados e três DVDs.

SERVIÇO
MPB4 no show "60 anos de MPB"
Quando: Sábado, 25 de abril de 2026, às 20h.
Onde: Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Informações: (81) 99488-6833
Ingressos à venda na Sympla
R$ 200 e R$ 100 (meia)

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