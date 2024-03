MPB4 celebra Milton Nascimento e enaltece a Música Popular Brasileira em show no Recife

A- A+

Prestes a celebrar seis décadas de excelência na Música Popular Brasileira (MPB) - inclusive com disco comemorativo que será lançado pela Biscoito Fino, com participações de Chico Buarque e Paulinho da Viola, dentre outros nomes - o grupo vocal MPB4 sobe ao palco do Teatro RioMar, neste sábado (2), em show que saúda Milton Nascimento.







Com Dalmo Medeiros e Paulo Malaguiti, além de Aquiles Reis e Miltinho, estes remanescentes do grupo formado na década de 1960 em Niterói (RJ), o quarteto apresenta no Recife show da turnê que abraça o cancioneiro de Milton, com faixas do disco "Encontro Marcado - MPB Canta Milton" (Universal, 1993) - lançado nas plataformas de música, ainda dentro das comemorações dos 60 anos de trajetória.



Clássicos do repertório do cantor e compositor carioca, entre elas "Canção da América" e "San Vicente", também integram o set list da noite no Recife.



De Noel Rosa a Chico Buarque

Pautados por repertório mesclado entre nomes de peso da música brasileira, o grupo MPB4 - originalmente formado por Ruy Faria (1937-2018) e Magro (1943-2012), além de Aquiles e Miltinho - passeia desde sempre por clássicos que partem de Noel Rosa e chegam a João Bosco, Chico Buarque, Vinicius de Moraes e Tom Jobim. No rol, novos nomes da música brasileira também integram o fazer artístico do quarteto.



Com discografia que soma pouco mais de 30 álbuns lançados, além de DVD's, o MPB4 também coleciona premiações como Melhor Grupo de MPB, fatos que decerto serão contados em documentário boa parte gravado na cidade natal do grupo, Niterói (RJ).



A história do quarteto será contada em episódios, sob assinatura do diretor Paulo Thiago, que assumiu a incumbência de trazer à tona a trajetória longeva e singular de vozes que seguem incólumes ao tempo e ao comprometimento de evidenciar, com zelo, a Música Popular Brasileira em sua essência.

Serviço

"MPB4 Canta Milton"

Quando: Sábado (2), 21h

Onde: Teatrop RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 90 no site Uhuu

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

