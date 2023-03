MPB4 e Kleiton & Kleidir dividem o mesmo palco em Olinda; saiba detalhes

A- A+

Percorrer a Música Popular Brasileira (MPB) e não passar pelo quarteto vocal MPB4 e pela dupla Kleiton & Kleidir, é desperdiçar uma das parcerias mais potentes vistas/ouvidas País afora.



Que o digam clássicos consagrados deste enlace, entre eles "Vira Virou" e "Maria Fumaça" - músicas que estarão no repertório da apresentação dos artistas marcado para o próximo dia 6 de maio, no Teatro Guararapes, em Olinda.





O show integra a turnê que os irmãos e o quarteto estão realizando, em celebração aos 40 anos de parceria e amizade.



As apresentações também fazem parte do reencontro dos artistas em 2016, quando foi gravado o DVD comemorativo pelos 50 anos do MPB4.

Serviço

MPB4 e Kleiton & Kleidir, no Teatro Guararapes

Quando: 6 de maio, 21h

Ingressos a partir de R$ 90 no Sympla





