MPB4 e Orquestra Petrobras Sinfônica eternizam encontro com clássicos da MPB

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Um encontro notável e a partir desta sexta-feira, 31 de julho, eternizado.



Assim se tornou a parceria entre o MPB4 e a Orquestra Petrobras Sinfônica - de um lado, um conjunto vocal longevo e potente, com pelo menos seis décadas de música, de outro, a sinfonia de uma das orquestras mais expressivas do País.



Como culminância deste encontro, o álbum "MPB4 Sinfônico", lançado nesta sexta-feira (31) nas plataformas digitais.



Sob regência do maestro Felipe Prazeres, o quarteto e a orquestra voltaram a se encontrar - após celebração, em 2024, pelos 60 anos do grupo - para eternizar a parceria em arranjos criados para o concerto, que traz repertório com clássicos como "Roda Viva", de Chico Buarque e "Samba do Avião", de Tom Jobim.

Sonoridade ampliada

Para Prazeres, a vivência no palco entre MPB4 e a orquestra foi enriquecedora, porque levou "o repertório do quarteto musical para o universo sinfônico", ampliando a sonoridade das canções, assim como aproximando públicos.









Ele complementa afirmando que "pessoas que frequentam nossos concertos redescobrem a riqueza da música popular brasileira sob uma nova perspectiva".



"Música não tem idade"

Já para um dos fundadores do MPB4, Aquiles Reis, a apresentação com a orquestra pode ser resumida com a "confirmação de que a música não tem idade nem fronteiras".

" 'MPB4 Sinfônico' é a MPB de terno e gravata, mas calçando alpercata e olhando para frente", celebra Aquiles.

Com arranjos de Jaime Alem, Itamar Assiere, Gilson Santos e Paulo Malaguti Pauleira, "MPB4 Sinfônico" sai pela Biscoito Fino - que também havia lançado "MPB4 - 60 anos de MPB".



Veja as faixas:



1 - "Porto" (Dori Caymmi), com arranjo de Paulo Malaguti Pauleira

2 - "Notícias do Brasil (Os Pássaros Trazem)", de Fernando Brant/Milton Nascimento, com arranjo de Itamar Assiere

3 - "Olê Olá" (Chico Buarque), com arranjo de Itamar Assiere

4 - "Samba do Avião" (Antonio Carlos Jobim), com arranjo de Gilson Santos

5 - "Última Forma" (Baden Powell/Paulo César Pinheiro), com arranjo de Itamar Assiere

6 - "Falando de Amor" (Antonio Carlos Jobim), com arranjo de Jaime Alem

7 - "Cicatrizes" (Miltinho/Paulo César Pinheiro), com arranjo de Gilson Santos

8 - "Angélica" (Chico Buarque/Miltinho), com arranjo de Jaime Alem

9 - "Velas Içadas" (Ivan Lins/Vitor Martins), com arranjo de Jaime Alem

10 - "O Cio da Terra" (Chico Buarque/Milton Nascimento), com arranjo de Itamar Assiere

11 - "O Ronco da Cuíca" (Aldir Blanc/João Bosco), com arranjo de Gilson Santos

12 - "Cálice" (Chico Buarque/Gilberto Gil), com arranjo de Itamar Assiere

13 - "Apesar de Você" (Chico Buarque), com arranjo de Jaime Alem

14 - "Roda Viva" (Chico Buarque), com arranjo de Gilson Santos



Ouça:





SERVIÇO

Lançamento do álbum "MPB4 Sinfônico", do grupo MPB4 e Orquestra Petrobras Sinfônica

Quando: a partir desta sexta (31)

Onde: Plataformas de música

Informações: @petrobras_sinfonica

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