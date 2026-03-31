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BBB 26 MPF pede fim de provas de resistência e restrições extremas no BBB 26; entenda Órgão federal recomenda que emissora não deixe participantes sem banho, comida ou água

O Ministério Público Federal (MPF) notificou a TV Globo por causa do “Big Brother Brasil 2026”. Encaminhada à direção do programa nesta segunda-feira (30), a medida recomenda o fim de provas de resistência extremas e punições severas.

De acordo com o Splash, o órgão quer impedir que os participantes do reality show tenham o acesso a banheiros, alimentação e água restritos. A suspensão de atividades que promovam isso deve ser imediata.

A Globo foi aconselhada a vetar dinâmicas que exijam mais de três horas ininterruptas em pé ou isolamento com luzes intensas. Além disso, a emissora precisa garantir intervalos regulares para descanso, alimentação e hidratação em disputas longas.



Outra recomendação do MPF é que confinados com problemas de saúde prévios sejam poupados de dinâmicas arriscadas sem sofrer punições. Para evitar o agravamento de lesões ou doenças, a produção precisa analisar o histórico médico prévio de cada competidor.

Na notificação, o órgão solicita que os participantes possam desistir de provas ao sentirem mal-estar físico ou mental sem qualquer penalização por isso. A Globo também recebeu a recomendação de oferecer suporte psicológico por tempo indeterminado para quem sair ou for eliminado do programa.

O prazo para a Globo acatar as exigências é de 48 horas. Ao documento enviado, o órgão anexou também uma carta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), que compara as dinâmicas do programa a métodos da ditadura civil-militar.

As críticas ao tratamento dado pelo BBB se intensificaram na atual temporada do programa. O texto do MPF chegou a citar episódios como as convulsões sofridas por Henri Castelli e o confinamento no Quarto Branco, em janeiro.

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