Música 'Mr Brightside', do Killers, se torna música mais popular no Reino Unido a nunca chegar ao Número 1 Mesmo não figurando na melhor posição, a banda bateu o recorde de "Wonderwall", do Oasis, outro hit que nunca chegou ao topo das paradas britânicas

"Mr Brightside", do Killers, se tornou a música de maior sucesso no Reino Unido a nunca ter chegado ao topo das paradas. Segundo o Official Singles Chart, que coordena as paradas de sucesso britânicas, a canção atualmente ocupa o 71º lugar e está em sua 408ª semana nas paradas (quase oito anos). , Com isso, tomou o lugar de "Wonderwall", do Oasis, na curiosa estatística.



De o Official Charts, mesmo 20 anos após seu lançamento, "Mr Brightside" ainda é ouvida pelo público britânico 1,8 milhão de vezes por semana, se tornando a terceira música mais tocada de todos os tempos na Grã-Bretanha.

Mesmo sendo uma banda americana, o Killers se tornou parte da cultura pop britânica com a canção que, ironicamente, não foi a música do grupo a alcançar a melhor posição nas paradas. Em 2003, eles se tornaram o número 3 do Reino Unido com "Somebody Told Me". Já o relançamento de "Mr Brightside" alcançou o número 10 e nunca subiu além disso.

O que fez a diferença foi o sucesso de "Mr Brightside" nas festas de casamento e noites de karaokê — isso mesmo, o hit do Killers virou quase uma "Evidências" britânica. Com o streaming tomando conta do mercado da música, a canção se estabeleceu nas paradas por lá e não saiu mais. E, contrariando a lógica, quanto mais tempo passa, mais a música toca. Em 2023, atingiu o seu melhor ano no streaming chegando a 79,97 milhões de reproduções.

O recorde teve um gosto especial para a banda, pois, ultrapassaram justamente uma de suas inspirações, o Oasis, como revelou o vocalista, Brandon Flowers, em entrevista ao "Guardian", em 2019: "Eu queria escrever uma resposta para 'Don’t Look Back in Anger' (música de Oasis), que é uma aspiração estranha para um jovem de 20 anos”.

A música foi escrita após o término de uma relação de Flowers com uma moça que ele havia conhecico em um show do Oasis, relembra o "Guardian". “A ferida estava aberta, então foi catártico para mim. Tinha um detalhe romântico nisso: foi antes dos celulares. Na verdade, coloquei a caneta no papel e conseguimos transformar isso em algo universal. Fazer a traição parecer tão boa foi uma sorte que eu dei".

Seguindo Killers e Oasis no ranking dos não-número 1 de maior sucesso está John Legend, cuja balada de piano de coração aberto "All of Me" é outro item básico do casamento - embora mais para caminhar pelo corredor do que escorregar na pista de dança.

Aproveitando o sucesso no país, o Killers está se preparando para fazer uma turnê com sua coleção de maiores sucessos, pelo Reino Unido a partir de 18 de junho.

