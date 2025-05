A- A+

polêmica MrBeast passa 100 horas dentro de um templo Maia, irrita arqueólogos e presidente do México Ao entrar no interior de uma pirâmide, maior youtuber do mundo disse: "Não posso acreditar que o governo nos permita fazer isso", o que gerou críticas de vários usuários

A visita do youtuber norte-americano James Donaldson, conhecido como "Mr. Beast", a sítios arqueológicos emblemáticos do México levou a presidente Claudia Sheinbaum a solicitar, nesta quarta-feira (14), esclarecimentos sobre em quais condições foi concedida a permissão para sua entrada nesses locais.



Mr. Beast tem 394 milhões de inscritos no YouTube, e seu vídeo intitulado "Explorei templos de 2.000 anos de antiguidade", publicado em 10 de maio, já conta com pouco mais de 56 milhões de visualizações.

No vídeo, o youtuber visita as cidades maias de Calakmul, Chichén Itzá e Balamcanché, no sudeste do México.

Ao entrar no interior de uma pirâmide, ele diz: “Não posso acreditar que o governo nos permita fazer isso”, o que gerou críticas de vários usuários.



Um deles comentou: “Que privilégios tem esse estrangeiro para gravar vídeos em lugares onde nem os mexicanos podem entrar?”.

“Ele desrespeita a cultura só pelos likes”, disse outra usuária. No entanto, alguns de seus seguidores elogiaram o conteúdo e destacaram que a celebridade digital sempre se comportou com respeito.



A presidente Sheinbaum lembrou nesta quarta-feira que esses locais estão protegidos pelo Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH).



"A informação é que ele tinha permissão do INAH, e agora o INAH deve nos informar sob quais condições essa permissão foi concedida. E, se houve violação das condições, então que sanções cabem" disse.



O INAH afirmou que o material foi realizado mediante solicitações formais feitas à Secretaria de Turismo federal e aos governos estaduais de Yucatán e Campeche, onde estão localizadas as ruínas.

O instituto esclareceu que algumas das áreas visitadas por Mr. Beast não são normalmente abertas ao público, embora seja possível acessá-las por meio de agendamento prévio.



“Em todo momento das gravações havia pessoal do instituto supervisionando para garantir que fossem respeitadas as medidas de cuidado e segurança estabelecidas, e que não houvesse nenhuma afetação ao patrimônio arqueológico”, afirmou.



Quem é MrBeast?

Donaldson começou a postar conteúdo no YouTube quanto tinha apenas 11 anos.

Na época, filmava suas partidas nos jogos de videogame. Anos depois, transformou a criação de conteúdo em seu principal trabalho e fez muito sucesso entre os jovens.



Depois, passou a realizar grandes desafios e sorteios. Agora, suas publicações geram bilhões de visualizações anuais em diversos canais no YouTube.



Em sua terra natal, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, MrBeast montou uma base com centenas de funcionários, incluindo 200 membros da equipe de produção dos seus conteúdos.

Assim, o custo médio de um vídeo do canal principal do youtuber varia entre três e quatro milhões de dólares, algo próximo de R$ 20 milhões.



Por isso, recuperar o gasto de produção não é tarefa simples.

Há um limite para o quanto um canal pode ganhar no YouTube, especialmente quando posta poucos vídeos por mês. Dessa forma, para levar o negócio de entretenimento adiante, MrBeast se aproximou dos serviços de streaming para desenvolver um programa próprio de TV.



No final, a Amazon pagou cerca de 100 milhões de dólares para produzir a primeira temporada de Beast Games, um dos contratos mais caros da história dos reality shows.

Mesmo assim, a Beast Industries acabou perdendo dinheiro na primeira sua primeira temporada, após gastar mais de US$ 100 milhões (R$ 585 milhões).



O reality show estreou em dezembro, tentando competir com a segunda temporada de Squid Game, da Netflix.

Desde então, a Amazon afirmou que Beast Games é o programa de maior sucesso da sua história e concordou em produzir mais duas temporadas.

