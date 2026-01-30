A- A+

Cultura MuAfro encerra janeiro com exposições, poesia, cinema e música, neste sábado (31) A programação reúne um encontro diverso para celebrar a arte afro-brasileira em suas múltiplas linguagens, com ingressos a R$ 20 e R$ 10 (meia entrada), à venda no local

O Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MuAfro) promove uma programação especial, neste sábado (31), a partir das 13h, encerrando o mês de janeiro com exposições, literatura, poesia, cinema e música, na Sala Miró da Muribeca e nos outros espaços do museu, no Bairro do Recife (Rua Mariz e Barros, nº 328).

“Mais do que uma programação cultural, o Sábado no MuAfro se afirma como um espaço de encontro, memória e celebração de brasileiros que brilham pelo mundo, e que também precisam ser vistos e celebrados aqui”, destaca o texto de divulgação do evento.



Programação multicultural

A partir das 13h, o museu abre ao público com exposições em cartaz e visitas mediadas pela curadora Lúcia Helena Ramos.

Às 13h30, o público é convidado a conhecer a exposição “Um homem com calo nas mãos não precisa de identidade”, de Otávio Bahia, seguida, às 14h30, da visita à mostra “Entre Continentes: Olhares sobre Arte e Africanidades”.



Às 15h, acontece o encerramento da exposição fotográfica “É Tempo de Pipa”, da jovem fotógrafa Laine Ferreira, moradora do Alto do Monte, em Olinda, ela retrata em suas obras seu bairro e as crianças de jovens da comunidade. A atividade conta ainda com oficina de pipa para crianças, ampliando o diálogo entre arte, território e infância.

A literatura ganha destaque às 16h, com o Momento Literário, reunindo o poeta e artista visual Tiago West, que articula palavra e imagem em sua obra, e Tacio Russo, artista visual e produtor cultural do Recife.

Em seguida, às 17h, o MuAfro abre espaço para a Hora da Poesia, com microfone aberto para artistas e público compartilharem seus versos.





Cinema e bate papo

O cinema entra em cena às 18h, com mais uma edição dos Encontros do Cinema Pernambucano. A programação inclui a exibição de videoclipes de Mestre Xocô e do documentário sobre a Escola de Samba Gigante do Samba, uma das mais importantes do Recife.

Após a sessão, haverá conversa com o público, com a presença do diretor Aquiles Lopes e da presidente da escola, Marize Felix.



Apresentação musical

Encerrando a noite, às 20h, o músico, educador cultural e mestre de capoeira Xocô apresenta ao vivo o show de lançamento de seu novo álbum.

Há mais de 20 anos no Canadá, Xocô retorna a Pernambuco trazendo uma obra que mistura coco, maracatu, ciranda, capoeira, blues e psicodelia, atravessada por referências afro-indígenas, elementos do candomblé, da jurema e cantigas tradicionais.



Xocô tem 45 anos de trajetória na capoeira, com raízes familiares indígenas Xukuru e Pataxó, e um trabalho reconhecido internacionalmente de difusão da cultura brasileira.



SERVIÇO:

Sábado no MuAfro: exposições, poesia, cinema e música

Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 13h.

Onde: MuAfro – Rua Mariz e Barros, 328, Recife Antigo

Ingressos R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

