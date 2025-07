A- A+

CINEMA Mubi anuncia mostra de cinema no Rio com destaques do Festival de Cannes inéditos no Brasil Evento acontece entre os dias 2 e 3 de agosto

Plataforma de streaming queridinha dos apaixonados pelo cinema de arte, a Mubi realizará uma mostra de cinema no Rio de Janeiro nos dias 2 e 3 de agosto. O Mubi Fest Rio de Janeiro acontecerá no Estação Net Rio, em Botafogo, Zona Sul carioca.

Nos dois dias de programação, o evento exibirá mais de 30 filmes. A programação reunirá clássicos restaurados em 4K, como "Amores brutos" (2000), de Alejandro González Iñárritu, "O sacrifício" (1986), de Andrei Tarkovski, e "Os sonhadores" (2003), de Bernardo Bertolucci.



Além de filmes inéditos como "Alpha" (2025), de Julia Ducournau, e "Sentimental value" (2025), de Joachim Trier.

Destaques do Festival de Cannes de 2025, "Alpha" e "Sentimental value" serão exibidos em sessões realizadas em parceria com o Festival do Rio. O filme de Trier conquistou o Grande Prêmio do Júri em Cannes e é apontado como forte concorrente ao Oscar no ano que vem.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento (mubifest.com/pt).

