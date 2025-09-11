A- A+

celebridades Mudança de Beyoncé e Jay-Z para vilarejo inglês divide moradores Artistas americanos querem fixar residência em localidade pacata no Reino Unido, num terreno que poderá valer R$ 131,5 milhões

A região de Cotswolds, incrustada em pequenas colinas no centro da Inglaterra, vem atraindo os holofotes midiáticos nos últimos anos. Isso porque nomes conhecidos do grande público, como o jogador David Beckham e a apresentadora Ellen DeGeneres, escolheram o pacato local para viver no campo. Agora quem se juntará à turma, de acordo com informações publicadas pelo jornal britânico "Daily Mail", é o casal formado pelos artistas americanos Beyoncé e Jay-Z.

Segundo a publicação, os cantores estão nos estágios finais da compra de um terreno de 58 acres nos arredores de Wigginton, depois de receberem autorização para construir uma "propriedade rural espetacular", como ambos vêm celebrando com pessoas mais próximas.



Se o casal fechar o negócio, ficará a poucos minutos da vila de Great Tew, onde várias celebridades já têm casa. Diante das polêmicas anteriores, quando habitantes de vilarejos britânicos se mostraram incomodados com mudanças trazidas por famosos, a possível chegada do casal divide a opinião de moradores. Gerry Barrago, de 77 anos, que vive na região, diz: "Não estou nem aí".



Ao "Daily Mail", o senhor, um antigo morador do local, contou que a esposa já viu Beyoncé e Jay-Z aparecerem de Range Rover no Burford Garden Centre, um charmoso mercado dedicado a plantas e itens decorativos para casa. "Quando alguém aponta eles para minha mulher, a primeira reação dela é perguntar quem são", disse Gerry. "Alguns desses chamados famosos eu nunca nem ouvi falar."

Com o fechamento do bar local de Wigginton, Beyoncé e Jay-Z talvez frequentem o Falkland Arms, o pub de Great Tew. Uma funcionária contou ao "The Times" que só viu David Beckham no lugar uma vez em todo o período em que trabalhou ali, e se mostrou receosa de que a presença de Beyoncé atraia o "público errado". "Amamos nossa clientela local e não queremos que a chegada do casal traga outro tipo de gente", afirmou.



Outros moradores de Wigginton também expressaram preocupações. Thomas Winter, de 30 anos, teme que isso limite suas chances de entrar no mercado imobiliário. Mencionando a visita do vice-presidente americano JD Vance aos Cotswolds no mês passado, ele disse que o "espírito" da região mudou com a chegada de londrinos e celebridades comprando propriedades.

Outro morador classificou a mudança como "loucura", mas um vizinho animado declarou mal poder esperar para ver Beyoncé na festa da vila. No início do verão, Beyoncé e Jay-Z já haviam sobrevoado de helicóptero uma mansão em Oxfordshire. Plantas do projeto apontam que a propriedade poderá ter sete quartos e nove banheiros, com vista para um lago.



Owain Jones, consultor imobiliário responsável pela venda dos 58 acres, revelou que o preço de referência do terreno era de £7,5 milhões, mas, após a construção da propriedade, ela poderá valer "mais de £18 milhões" (o equivalente a R$ 131,5 milhões).

Chamando os Cotswolds de "os Hamptons do Reino Unido", ele destacou: "Da discrição dos clubes privados próximos, como Soho Farmhouse e Estelle Manor, às opções orgânicas da Daylesford Farm, este local coloca você no coração da comunidade mais refinada dos Cotswolds."

Corretoras afirmam que a busca de grandes nomes por imóveis transformou os Cotswolds no "canto mais elegante do campo britânico". O "Daily Mail" entrou em contato com representantes de Beyoncé e Jay-Z, mas não obteve resposta. Uma fonte disse anteriormente à coluna "Eden Confidential", do "Daily Mail", que Beyoncé e Jay-Z querem fincar raízes no Reino Unido.

