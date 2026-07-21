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Mudança no rosto de Vini Jr. repercute nas redes sociais; entenda

A mudança gerou uma onda de comentários, memes e comparações nas redes sociais, dividindo opiniões entre elogios e questionamentos

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O jogador do Real Madrid acompanhou o lançamento da academia da digital influencerO jogador do Real Madrid acompanhou o lançamento da academia da digital influencer - Foto: Instagram @virginia/Reprodução

Vini Jr. voltou aos assuntos mais comentados das redes sociais nessa segunda-feira (20), mas, desta vez, não apenas por sua vida pessoal.

A aparência do atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid chamou a atenção de internautas durante sua participação em um evento promovido pela influenciadora Virginia Fonseca, em Goiânia, onde fez sua primeira aparição pública após rumores de uma reconciliação entre os dois.

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Vídeos e fotografias compartilhados nas redes sociais rapidamente deram início a especulações sobre uma possível harmonização facial. Usuários também levantaram hipóteses de que o atleta teria realizado procedimentos dentários e mudanças no desenho da barba, comparando imagens recentes com registros anteriores.

Pouco depois da repercussão, um médico responsável pelo atendimento do jogador confirmou que Vini Jr. passou por um procedimento de "naturalização facial". A técnica busca promover ajustes estéticos mais discretos e preservar características naturais do rosto, diferenciando-se da harmonização facial tradicional, frequentemente associada a mudanças mais marcantes.

Apesar da confirmação do procedimento, Vini Jr. não comentou publicamente o assunto. A mudança, no entanto, gerou uma onda de comentários, memes e comparações nas redes sociais, dividindo opiniões entre elogios e questionamentos.

 

A repercussão também reacendeu discussões sobre a crescente adesão de atletas e personalidades públicas a procedimentos estéticos e sobre a pressão em torno da imagem de figuras expostas constantemente ao público.

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