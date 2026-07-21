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FAMOSOS Mudança no rosto de Vini Jr. repercute nas redes sociais; entenda A mudança gerou uma onda de comentários, memes e comparações nas redes sociais, dividindo opiniões entre elogios e questionamentos

Vini Jr. voltou aos assuntos mais comentados das redes sociais nessa segunda-feira (20), mas, desta vez, não apenas por sua vida pessoal.

A aparência do atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid chamou a atenção de internautas durante sua participação em um evento promovido pela influenciadora Virginia Fonseca, em Goiânia, onde fez sua primeira aparição pública após rumores de uma reconciliação entre os dois.

Vídeos e fotografias compartilhados nas redes sociais rapidamente deram início a especulações sobre uma possível harmonização facial. Usuários também levantaram hipóteses de que o atleta teria realizado procedimentos dentários e mudanças no desenho da barba, comparando imagens recentes com registros anteriores.

Meu cérebro não tá conseguindo entender que esse agora é o Vini Jr. juro pic.twitter.com/LcztzYT5tO Babi (@babi) July 20, 2026

Pouco depois da repercussão, um médico responsável pelo atendimento do jogador confirmou que Vini Jr. passou por um procedimento de "naturalização facial". A técnica busca promover ajustes estéticos mais discretos e preservar características naturais do rosto, diferenciando-se da harmonização facial tradicional, frequentemente associada a mudanças mais marcantes.

Apesar da confirmação do procedimento, Vini Jr. não comentou publicamente o assunto. A mudança, no entanto, gerou uma onda de comentários, memes e comparações nas redes sociais, dividindo opiniões entre elogios e questionamentos.

saudades do vini jr com essa cara de bombomzinho e com os dentinhos de vampiro pqp odeio tds vcs q falaram da aparência dele pic.twitter.com/wvNEXqYtzj tata (@kisscoalways) July 21, 2026

A repercussão também reacendeu discussões sobre a crescente adesão de atletas e personalidades públicas a procedimentos estéticos e sobre a pressão em torno da imagem de figuras expostas constantemente ao público.

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