"Mufasa: O rei leão" tem primeiro trailer revelado; assista aqui

A Walt Disney Pictures divulgou na manhã desta segunda-feira (29) o primeiro trailer de "Mufasa: O rei leão", prelúdio da versão live action de "O rei leão" (2019). O vídeo mostra com o pai de Simba como um leãozinho de origem humilde, sem um pingo de realeza, que acabará ascendendo ao posto de rei da floresta.

Com direção de Barry Jenkins, conhecido pelo trabalho em "Moonlight: Sob a luz do luar", o filme conta com canções compostas por Lin-Manuel Miranda, de "Hamilton" e "Moana".

O longa tem estreia prevista para o dia 20 de dezembro.

