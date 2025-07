A- A+

SAÚDE 'Muita fé': Celso Portiolli manda mensagem de apoio a Edu Guedes após cirurgia do apresentador Apresentador do 'Domingo Legal' também já enfrentou um câncer na bexiga: 'A vida é um sopro'

Celso Portiolli, que já enfrentou um câncer na bexiga, usou seu espaço no programa "Domingo Legal", do SBT, neste domingo (6), para mandar uma mensagem de apoio ao também apresentador Edu Guedes, marido de Ana Hickmann, que fez uma cirurgia no sábado (5) para tratar um câncer no pâncreas.

— Eu quero mandar aqui um abraço para o Edu Guedes. Eu li a notícia que ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas, já foi operado. Edu, força, meu amigo. Muita fé para você. Quero aproveitar e pedir uma corrente de orações para ele — disse Portiolli.

O apresentador do "Domingo Legal" foi diagnosticado com câncer em 2021 e, no mesmo ano, fez uma cirurgia para a retirada do tumor. Em 2022, começou novo tratamento preventivo para evitar outro câncer.

— A gente quando sente na pele um problema de saúde, muda tudo. Muda a sua visão de vida, muda a sua visão de solidariedade. A gente começa a ver que a vida é um sopro — disse em 2023, em entrevista ao "TV Fama".



Edu procurou os médicos depois de passar mal por causa de uma infecção causada por uma crise renal. No hospital, precisou ser submetido a mais de um procedimento de emergência devido ao comprometimento dos rins, quando foi descoberto o tumor no pâncreas. Ele foi operado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde segue internado. A data da sua alta ainda não foi divulgada.

