"Muitas dores no braço fantasma", diz escritora que foi atacada por pitbull

Nas publicações que faz no Instagram, a poetisa Roseana Murray aparece sorrindo. Nestas fotos, os seus cabelos ruivo fazem paralelo com o batom avermelhado que pinta os lábios. Apesar dessa felicidade, na última postagem, a escritora faz um desabafo sobre a situação em que se encontra após ser vítima de um ataque de pitbulls e perder o braço.

“Meus amigos estão chegando pouco a pouco nessa casa barco. Tenho ainda muitas dores no braço fantasma. É bem estranho./ Mas sei que um dia desaparecerão”, diz em versos, em publicação feita na manhã desta segunda-feira (20).

Na foto em que aparece sentada em uma cadeira, sorrindo, a artista ainda diz: “O braço direito/ não existe mais,/ mas pensa que existe/ e é uma existência sombria de choques e dor,/ como um fantasma/ que afiasse as facas/ na cozinha.”

Roseana Murray conta ainda, nesta publicação, que está pronta para receber o editor da Estrela Cultural, que publicará o novo livro infantil da escritora, “O braço mágico”, escrito quando ela ainda estava no CTI (Centro de Terapia Intensivo), após o violento ataque sofrido no mês passado. “Acho que escrever esse livro me ajudou a ressignificar o braço perdido”, escreve.

No dia 5 do mês passado, a poetisa foi vítima de um ataque de três cães da raça pitbull, próximo onde mora, em Saquarema (RJ), na Região dos Lagos, e perdeu o braço direito e uma orelha, além de machucados no corpo e no rosto.

Ainda em abril, ao retornar para uma nova avaliação no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, ela já havia falado sobre a escrita deste livro:

— Quero escrever um livro para crianças que têm falta de um membro. Já consegui a melhor ilustradora para mim, das melhores do Brasil, Mariana Massarani. Quero fazer um livro em conjunto, com opiniões das minhas amigas. Nesse caso, a gente vai fazer esse livro para crianças que podem ter perdido algum membro, mas com muito humor.

