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Anderson Neiff Muitas pessoas acham que eu armei isso, diz Anderson Neiff sobre ataque em São Paulo O artista foi baleado no ombro enquanto retornava de uma apresentação para o hotel onde estava hospedado.

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O cantor Anderson Neiff se pronunciou sobre os boatos de que o ataque a tiros contra a van em que ele estava com sua equipe, na madrugada do último domingo (26), em São Paulo, teria sido uma estratégia de marketing para o lançamento de uma música. O artista foi baleado no ombro enquanto retornava de uma apresentação para o hotel onde estava hospedado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite desta segunda-feira (27), o artista pernambucano afirmou que jamais usaria um episódio como esse para promover novos projetos.

"Muitas pessoas acham que é para soltar música, se autopromover com isso ou que eu armei isso. Eu acho que jamais você iria querer levar um tiro nas costas para fazer marketing para uma música, né?", disse Neiff. "Eu tomei um tiro, pessoal, e foi real. Eu não pedi para tomar um tiro, eu não queria tomar um tiro. Eu queria estar fazendo show".

O cantor passou por uma cirurgia para retirada do projétil no Hospital Sírio-Libanês ainda no domingo. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como tentativa de homicídio.

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