celebridades ''Muito amigos'' de Abílio Diniz, Angélica e Huck se despedem do empresário nas redes: ''Um pai'' Fundador do Grupo Pão de Açúcar morreu aos 87 anos, neste domingo (18), em São Paulo

Angélica e Luciano Huck deram suas contribuições às homenagens que se estendem nesta segunda-feira (19) ao empresário Abílio Diniz, que morreu aos 87 anos, neste domingo (18), em São Paulo, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

O casal de apresentadores escreveu posts emocionados, mostrando intimidade com Diniz, a quem se refere como "um pai". Angélica escreveu que o executivo "deixou um legado de paixão, força e lições valiosas sobre a vida e como viver bem", e desejou força à Geyze Diniz, viúva de Abílio Diniz. Veja o post da apresentadora:

Huck, por sua vez, chamou o amigo de "mestre dos magos". O comunicador afirmou que Abílio Diniz era o pai do meu melhor e mais longevo amigo, "além de empreendedor competente e corajoso, empresário de sucesso, brasileiro preocupado com o Brasil, filantropo, pai e marido presente".

Abílio Diniz está sendo velado nesta segunda-feira (19), das 11h às 15h, no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, seu time de coração. O velório é aberto ao público. O enterro será reservado apenas aos familiares.



Confira as postagens:

