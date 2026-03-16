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OSCAR 2026 'Muito gostoso': Wagner Moura recebe elogios da plateia no Oscar 2026, relata repórter do New York T Kyle Buchanan fez post dizendo que isso já havia acontecido em outro prêmio

Kyle Buchanan, repórter de cinema do New York Times, está na plateia do Oscar 2026 neste domingo reportando os vencedores do cinema, mas também o ânimo da plateia, que anda em polvorosa com a presença de Wagner Moura.

O protagonista de " O agente secreto", que concorre ao prêmio de melhor ator, tem sido chamado de gostoso pela turma presente no Dolby Theatre — e, conforme o relato de Buchanan, isso tem sido recorrente nesta temporada de premiações.

O repórter recompartilhou um antigo post no X, que tinha os dizeres "Wagner Moura está aqui apresentando no PGA. 'Ele é muito gostoso', murmura uma mulher na plateia'", e escreveu: "Lol (rindo alto) isso aconteceu de novo no Oscar.

Nos comentários, brasileiros fizeram graça em português e em inglês.

"É o cachorro mais gostoso desse Oscar", escreveu uma fã, em português, fazendo referência a fala "você é a cachorra mais burra desse calçadão", dita por Olavo, papel que Wagner interpretou na novela "Paraíso tropical".

"Ele é muito gato", escreveu outra, em inglês. "Aqui no Brasil dedicamos uma música a ele, que diz: 'O baiano tem o molho. Se você o encontrar, cante para ele".

"Ela está correta", finalizou outra.

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