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OSCAR 2026

'Muito gostoso': Wagner Moura recebe elogios da plateia no Oscar 2026, relata repórter do New York T

Kyle Buchanan fez post dizendo que isso já havia acontecido em outro prêmio

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Wagner Moura concorreu ao Oscar de melhor atorWagner Moura concorreu ao Oscar de melhor ator - Foto: Reprodução/ Instagram

Kyle Buchanan, repórter de cinema do New York Times, está na plateia do Oscar 2026 neste domingo reportando os vencedores do cinema, mas também o ânimo da plateia, que anda em polvorosa com a presença de Wagner Moura.

O protagonista de " O agente secreto", que concorre ao prêmio de melhor ator, tem sido chamado de gostoso pela turma presente no Dolby Theatre — e, conforme o relato de Buchanan, isso tem sido recorrente nesta temporada de premiações.

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O repórter recompartilhou um antigo post no X, que tinha os dizeres "Wagner Moura está aqui apresentando no PGA. 'Ele é muito gostoso', murmura uma mulher na plateia'", e escreveu: "Lol (rindo alto) isso aconteceu de novo no Oscar.

Nos comentários, brasileiros fizeram graça em português e em inglês.

"É o cachorro mais gostoso desse Oscar", escreveu uma fã, em português, fazendo referência a fala "você é a cachorra mais burra desse calçadão", dita por Olavo, papel que Wagner interpretou na novela "Paraíso tropical".

"Ele é muito gato", escreveu outra, em inglês. "Aqui no Brasil dedicamos uma música a ele, que diz: 'O baiano tem o molho. Se você o encontrar, cante para ele".

"Ela está correta", finalizou outra.

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