"Muito grata": Preta Gil faz operação em SP para retirar a bolsa de ileostomia

A cantora Preta Gil já está internada para a realização da cirurgia de retirada da bolsa de ileostomia que ocorrerá na tarde desta quinta-feira (30). Por meio de suas redes sociais, a artista disse que está se preparando para algo muito especial.

"Bom dia para você que acordou e está como eu se preparando para algo muito especial, que é o meu caso. Eu vou operar hoje e me despedir dela (bolsa de ileostomia). Muito grata", disse.

A cirugia realizada hoje servirá para reconectar o intestino e dispensar a necessidade da bolsa de ileostomia, que é um tipo de procedimento que constrói um novo caminho que liga o órgão ao meio externo. No caso de Preta, ela desvia o fluxo das fezes até uma abertura realizada cirurgicamente no abdômen, chamada de estoma. As fezes passam a ser coletadas pela bolsa, que é removível e precisa ser higienizada diversas vezes ao dia.

Esse tipo de intervenção é muito comum em casos de câncer ou quando há a necessidade cirúrgica de retirada parcial ou total do cólon ou do intestino. Pacientes com doenças inflamatórias intestinais e diverticulite também podem precisar da bolsa.

Relembre o tratamento

A artista anunciou ter descoberto o câncer no dia 10 de janeiro, após passar dias hospitalizada no Rio. O diagnóstico foi de um adenocarcinoma na porção final do intestino – forma de tumor maligno mais comum no órgão, que surge nas células dos tecidos epiteliais glandulares, responsáveis pela secreção.

Ela deu início ao tratamento logo na semana seguinte após receber a notícia, com sessões de quimioterapia. "Demorei pouco tempo porque em sete dias já estava com o diagnóstico completo, com imagens, laudos e todos os exames. Comecei o tratamento 12 dias depois de eu ter passado mal", disse na época.

Ao todo, a cantora passou por oito sessões de quimioterapia entre o fim de janeiro e abril. O tratamento utiliza medicamentos para destruir as células cancerígenas e impedir que elas se multipliquem. Os fármacos são injetados, misturados com o sangue e levados a todas as partes do corpo.

No fim do mês, ela terminou a quimio e começou as sessões de radioterapia, que duraram cerca de cinco semanas, até o dia 6 de junho. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), essa etapa do tratamento envolve o uso de radiações também para destruir um tumor ou impedir ele aumente. As radiações são invisíveis a olho nu, e o paciente não sente nada durante o processo.

A primeira intervenção cirúrgica foi realizada no dia 16 de agosto, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cirurgia durou 14 horas e foi complexa: além de retirar o tumor, exigiu uma histerectomia abdominal.

O segundo procedimento envolveu a remoção do útero, e foi feita através de uma incisão no abdômen. A técnica pode ser adotada devido à proximidade com o local do câncer, para uma visualização melhor do intestino ou para evitar que o tumor se espalhe.

Após 28 dias internada no pós-operatório, a artista recebeu alta no dia 10 de setembro já com a data da segunda cirurgia marcada, para o fim de novembro. A cantora deixou o hospital com uma bolsa de ileostomia, necessária devido à retirada do pedaço do intestino em que estava o tumor.

