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CINEMA "Muito Prazer", nova comédia de Jorge Furtado, ganha trailer; assista O filme, que estreia em agosto, tem Luisa Arraes, Daniel Oliveira e Samantha Jones no elenco

Jorge Furtado volta ao cinema com “Muito Prazer”, previsto para estrear em agosto deste ano. Estrelado por Luisa Arraes, Daniel de Oliveira e Samantha Jones, o filme acaba de ganhar trailer.

O vídeo traz uma prévia envolvendo o trio protagonista. Na trama, eles se unem para tentar salvar um motel da falência, tendo que lidar com a concorrência de algoritmos que entregam todas as fantasias sem que ninguém precise sair de casa.

“Muito Prazer” acompanha Rubem (Daniel de Oliveira), que herda um antigo motel do seu tio. Grace (Luisa Arraes), ex-funcionária do estabelecimento, vive no imóvel fechado. Endividados, os dois decidem se unir para reativar o Motel Pérola, montando um plano desesperado com a ajuda de Nalva (Samantha Jones).



Com o longa-metragem, Jorge Furtado retorna às comédias. O diretor gaúcho alguns clássicos do gênero no Brasil, como “Saneamento Básico, O Filme” (2007) e “O Homem que Copiava” (2003).

Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa, o cineasta destacou a longa tradição brasileira nas comédias. “Entre os 50 filmes brasileiros de maior bilheteria do século 21, 33 são comédias”, disse.

Drica Moraes e Felipe Velozo também estão no elenco do longa, que conta com distribuição da Elo Studios. A produção é da Casa de Cinema de Porto Alegre em coprodução com a Globo Filmes.

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