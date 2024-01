Mulher Abacaxi presta queixa contra ex após golpe de R$ 40 mil: ''Trocou um casamento por compras''

A- A+

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, compareceu à 82ª DP (Maricá) na quarta-feira (3) e registrou queixa contra seu ex-marido, o venezuelano Elvis Daniel Santana, de 35 anos. A influenciadora trans já havia feito um registro de ocorrência de estelionato em agosto do ano passado.

De acordo com Mulher Abacaxi, ela viajou para Europa em abril do ano passado e deixou o ex-marido com as chaves da casa em que mora em Itaipuaçu, na Região Metropolitana do Rio, para cuidar do seu cachorro. Para suprir as necessidades do animal, ela diz ter deixado um cartão com limite de R$ 500.

No entanto, o rapaz teria conseguido fazer várias compras com valores que ultrapassam o estabelecido. De acordo com Marcela, o prejuízo gira em torno de R$ 40 mil. Ela diz que acredita que ele nunca a amou.

— Acho que ficava comigo por conveniência. Se ele trocou um casamento de 7 anos por compras, é porque nunca foi de verdade da parte dele. Depois desse baque estou até com dificuldades de me relacionar com outra pessoa. Me fez muito mal isso tudo — conta Marcela Porto.

