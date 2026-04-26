Mulher acusa atriz Cássia Kis de transfobia em banheiro de shopping no Rio de Janeiro

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Roberta Santana, de 25 anos, costuma chegar ao trabalho de auxiliar de restaurante, num shopping da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, pelo menos com 20 minutos de antecedência. Nesse período, aproveita para ir ao banheiro, onde se organiza para começar o expediente.

Na última sexta-feira, no entanto, a rotina foi interferida por uma situação que, segundo ela, foi a mais constragedora de sua vida. Enquanto aguardava na fila para usar uma das cabines, foi vítima de comentários transfóbicos feitos pela atriz Cássia Kis, que estava posicionada atrás dela.

No Instagram, nesse sábado, Roberta compartilhou um vídeo do crime, no qual aparece respondendo aos insultos da atriz. A publicação já ultrapassa 100 mil visualizações. Nesta segunda, como conta Roberta, o caso será registrado em delegacia. Procurada, a atriz não respondeu.

No vídeo, Roberta aparece visivelmente nervosa, lembrando Cássia de que tem direito de usar o banheiro feminino, assim como ela. Na gravação, a vítima chegou a chamar a atriz de “transfóbica” sendo que, ao fundo, é possível ouvir a resposta “é isso mesmo” partindo de Cássia, que estava de costas, lavando as mãos. Apesar de haver mais pessoas no local, nenhuma delas interveio, como lamenta Roberta.

— Eu me senti muito insegura. Uma mulher cis estava me expulsando de um lugar que eu tinha o direito de usar, e só eu estava me posicionando, me defendendo. As outras pessoas ficaram paralisadas, assistindo à situação. Nunca passei por uma violência assim antes, tão agressiva — expõe.

Roberta lembra que, enquanto estava na fila, viu pelo espelho Cássia gesticulando, claramente incomodada. Como estava de fone, ouviu de forma abafada os primeiros insultos, até que entrou na cabine e, ao sair, viu a atriz reclamando com uma funcionária da limpeza que havia um homem no banheiro feminino.

— Eu perguntei se ela estava falando de mim, e ela confirmou. Disse que eu era homem, que eu não podia estar ali, que o Brasil virou uma bagunça e que ela não usava o banheiro masculino. Eu disse que tinha direito de estar ali, que era sim uma mulher e que ela era mal educada e transfóbica. A funcionária tentou amenizar a situação, mas Cássia já estava até alterando o tom de voz. Fiquei muito nervosa — explica.

As duas até se esbarraram num corredor do shopping logo após a situação do banheiro. Preocupada, Roberta questionou a atriz se ela estava perseguindo-a. A resposta foi negativa e logo as duas foram embora. No trabalho, a vítima compartilhou a situação com o gerente, mas pediu para que ele na contasse a ninguém.

— Eu estava com medo de me expor, estava com vergonha. Não sabia ainda o que fazer com o que tinha acontecido. Meu dia foi horrível, não consegui trabalhar direito. Agora, só quero que ela pague pelo que fez — completa, compartilhando ainda que, na última sexta, lidava também com o luto da avó, que morreu há um mês.

Após a publicação no Instagram, Roberta recebeu recomendações da vereadora Benny Briolly, de Niterói, a primeira mulher trans eleita no estado do Rio. Na segunda-feira, ela vai a uma delegacia registrar o caso, e segundo a equipe de Briolly, o Ministério Público será acionado sobre o crime.



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