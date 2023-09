Mulher acusa o ator Russell Brand de exibicionismo

A- A+

Uma mulher acusou nesta quinta-feira (21) o ator britânico Russell Brand de ter se mostrado sexualmente para ela em 2008, um testemunho de que se soma a acusação de estupro e agressão sexual contra o artista recente.

Uma suposta vítima disse à BBC que trabalhava no mesmo prédio de Los Angeles onde construíram as instalações da rede britânica quando ocorreu o incidente.

Ela não fez a denúncia naquele momento, mas a direção da BBC tomou conhecimento do caso em 2019 e não tomou nenhuma medida formal.

“Se eles foram abordados naquele momento, talvez menos mulheres tenham sofrido coisas horríveis, como lidamos recentemente na imprensa”, declarou a mulher à rede britânica.

Uma investigação conjunta do The Times, Sunday Times e Channel 4 revelou no último sábado denúncias feitas por quatro mulheres de agressões sexuais cometidas por Brand entre 2006 e 2013, quando o ator estava no auge da fama, trabalhando como apresentador nas redes BBC Radio 2 e Channel 4 e participante em filmes de Hollywood.

Brand, 48 anos, negou as acusações e afirmou que as relações foram consentidas.

Veja também

LUÍSA SONZA Ana Maria Braga posta vídeo do "Pepino do Seu Chico" após Luísa Sonza no "Mais Você"; assista