A- A+

FAMOSOS Mulher atira contra a casa de Rihanna nos EUA, diz site Artista estava em casa no momento do tiroteio, mas não ficou ferida

Uma mulher foi presa neste domingo, 8, após disparar vários tiros em direção à casa da cantora Rihanna, na Califórnia (EUA), segundo o portal americano TMZ, especializado em celebridades.

De acordo com a publicação, Rihanna estava em casa no momento do tiroteio, mas não ficou ferida. A agressora, descrita como uma mulher de aproximadamente 30 anos, foi presa pela polícia.

Ela dirigiu até perto da propriedade da cantora em Beverly Hills, em Los Angeles, e disparou em direção à residência da popstar. Ainda não há informações sobre o que motivou o incidente. Também não se sabe se o marido da cantora, o rapper A$AP Rocky, e seus filhos estavam na casa no momento.

Até o momento da publicação desta nota, os representantes da artista não haviam se manifestado.



Veja também