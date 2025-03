Mulher de 63 anos acreditou ter um romance com o cantor Enrique Iglesias e perdeu milhões de dólares

A- A+

Guadalupe Cepeda, de 63 anos, acreditou durante dois anos que mantinha um relacionamento com o cantor Enrique Iglesias. O engano começou quando ela se juntou a um fã-clube do artista e, pouco depois, recebeu uma mensagem que a fez pensar que o cantor espanhol estava interessado nela.

"Eu te amo e sempre estarei com você. Se seu marido não te quer, eu estou aqui. Eu te quero para toda a vida", dizia a mensagem que a convenceu a iniciar a comunicação com quem pensava ser seu ídolo. A partir daí, as conversas se tornaram frequentes, e a mulher acabou se apaixonando.







Em entrevista ao programa Primer Impacto, ela revelou que seu casamento ficou ameaçado devido aos sentimentos que desenvolveu por seu suposto amor. “Enrique, se você estiver me vendo, saiba que o que sinto é sincero. Meu casamento está se desfazendo porque estou apaixonada por você”, disse, chorando, diante das câmeras.

A conexão com o suposto Iglesias se tornou tão intensa que ela chegou a receber uma proposta de casamento. Para tornar a farsa mais convincente, a pessoa por trás das mensagens enviou a foto de um anel de noivado. Convencida da sinceridade daquele amor virtual, Guadalupe decidiu abandonar o marido, Martín Pérez.

A situação atingiu seu ápice quando Martín chegou em casa e encontrou a esposa com as malas prontas para ir embora com quem acreditava ser o cantor espanhol. Antes disso, ela já havia enviado mais de três mil dólares em cartões-presente ao golpista. Além disso, a pessoa por trás da farsa pediu que ela enviasse fotos nuas, mas Guadalupe se recusou.

Preocupada, a família dela decidiu investigar a origem das mensagens. Descobriram que o número de telefone utilizado para a comunicação estava registrado na África e fazia parte de uma rede de golpistas que exploram pessoas solitárias.

O marido de Guadalupe tentou provar a verdade enviando uma mensagem para o verdadeiro Enrique Iglesias, na esperança de que ele esclarecesse a situação. No entanto, o golpe era tão sofisticado que o perfil de WhatsApp do impostor usava a mesma foto que o cantor tinha em sua conta oficial no Instagram.

Após perceber que foi vítima de um golpe, Guadalupe decidiu compartilhar sua história para alertar outras pessoas e evitar que caiam em fraudes semelhantes. Segundo o Primer Impacto, atualmente ela se dedica a conscientizar sobre esse tipo de golpe, que não só causa perdas financeiras, mas também pode colocar em risco relacionamentos e o bem-estar emocional.

