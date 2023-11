Mulher de 64 anos viraliza nas redes sociais após curtir show de 50 Cent na Inglaterra

A- A+

Uma mulher de 64 anos caiu nas graças das redes sociais ao ser flagrada curtindo o show de 50 Cent em Birmingham, na Inglaterra, nesta quinta-feira (15). Um vídeo do momento, em que ela aparece dançando ao som do rapper norte-americano, viralizou no TikTok.

Na cena, que foi compartilhada pelo próprio 50 Cent, a senhora acompanha com empolgação a música “Ayo Technology”, que conta ainda com a participação de Justin Timberlake. “De longe, a pessoa mais legal no meu show desta noite, ela arrasou comigo”, escreveu o rapper.

A BBC News conseguiu identificar e conversar com a mulher do vídeo. Seu nome é Mary Jane Farquharson, também conhecida como Momma Jane. Em entrevista ao portal de notícias britânico, ela contou que ver a estrela do hip hop estava há muito tempo em sua lista de desejos.



Mary foi ao show acompanhada de seu filho, Ross, 38, que foi o responsável por apresentá-la ao rap. Além de 50 Cent, a mulher declarou também ser fã do rapper Eminem. “Eu estava me divertindo muito”, disse ela, sobre o show.



