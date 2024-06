A- A+

Famosos Mulher de ator de "Piratas do Caribe" morto em ataque de tubarão quebra silêncio Sócia e esposa de Tamayo Perry, ela organizou vaquinha após a morte trágica do marido

O ator e surfista Tamayo Perry morreu, no último domingo (23), após ser atacado por um tubarão enquanto surfava na Ilha de Oahu, no Havaí.



A bodyboarder Emilia Perry, sócia e esposa de Tamayo, quebrou o silêncio sobre a tragédia. O caso gerou comoção nas redes sociais, levando a abertura de uma vaquinha online para apoiar a família do artista.





Até a noite de terça-feira (25), a campanha tinha arrecadado cerca de US$ 41,6 mil (cerca de R$ 223 mil), mas a meta é alcançar US$ 100 mil (R$ 545 mil). O objetivo principal é ajudar na manutenção do legado de Tamayo Perry, como escreve Emilia no site Oahu Surfing Experience.

Quem é Emilia Perry?

Nascida e criada na Austrália Ocidental, Emilia Perry se apaixonou pelo surf na infância. Na adolescência, ela já era uma bodyboarder profissional e participava de competições internacionais. Aos 18 anos, participou de um evento no Havaí, quando conheceu Tamayo Perry.

Anos depois, os dois se casaram e continuaram se desenvolvendo juntos em diferentes áreas do esporte, como longboard e bodysurf. O vasto conhecimento adquirido pelo casal fez com que Emilia fosse trabalhar como dublê em filmes como ‘Soul Surfer - coragem de viver (2011)’ e ‘Battleship (2012)’, além de séries como ‘Lost (2004-2010)’ e ‘Hawaii Five-0 (2010)’, fazendo acrobacias e sereias.

Em conjunto com o marido, Emilia ainda fundou a Oahu Surfing Experience (OSE), empresa comprometida em oferecer aulas de surf de modo individual e divertido para interessados de todos os níveis. Considerada uma das principais escolas de surf do Havaí, a OSE atua no mar de North Shore, além de conferir diariamente as ondas e realizar o monitoramento das previsões climáticas.

Além disso, a ex-surfista profissional também atuou como salva-vidas pela Honolulu Ocean Safety e se tornou figura de prestígio na comunidade havaiana e do surf internacional.

