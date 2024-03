A- A+

famosos Mulher de Bruce Willis celebra os 15 anos de casamento: "União mais forte do que nunca" Ator foi diagnosticado com demência frontotemporal e interrompeu suas atividades em 2022; Emma Heming vai lançar livro sobre sua experiência diante da doença do marido

Mulher de Bruce Willis — ator americano diagnosticado com demência frontotemporal —, Emma Heming lembrou o 15º aniversário de casamento em um post no Instagram. Acompanhando uma foto beijando o ator, Emma escreveu: "Hoje comemoramos o nosso 15o aniversário de casamento! E hoje, posso fazer uma escolha. Posso afundar na tristeza ou posso celebrar. Eu chamo isto de 'uma notável reformulação'.O que eu sei é que há tanto para comemorar. Nossa união e ligação estão provavelmente mais fortes do que nunca. Temos duas filhas brilhantes, divertidas e saudáveis. Temos uma unidade familiar construída com respeito mútuo e admiração. E simplesmente eu amo e adoro o homem com quem casei. Estou tão orgulhoso do que temos e continuamos a criar. Então, feliz bodas de cristal para nós".

No mês passado, a modelo e atriz inglesa disse à revista People que está escrevendo um livro sobre a doença diante de sua experiência com o marido. A previsão é que o livro fique pronto no ano que vem. Emma afirmou que a "rede de apoio" que tem sido construído em volta dela "tem sido vital" para lidar com o processo.

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, inicialmente, tendo comprometido sua capacidade de se comunicar. A evolução para um diagnóstico de demência frontotemporal — condição que afeta a parte frontal e os lobolos temporais do cérebro — fez o astro se afastar do trabalho a partir de março de 2022.

De acordo com uma reportagem da US Weekly, desde o diagnóstico e o agravamento do estado de saúde do ator, a família está praticamente vivendo junta na mesma casa. "Eles estão todos lá o tempo todo”, disse uma fonte. “Depois que Bruce foi diagnosticado, todos se uniram para manter intacta a memória da família e estar presente como um lembrete constante de que o amam. Tudo gira em torno dele."

Bruce Willis tem acompanhamento especializado 24 horas por dia, mas pelo menos um membro da família está sempre com ele. As filhas mais velhas do ator - Rumer, Scout e Tallulah -, do casamento com a atriz Demi Moore, têm mostrado ao pai fotos de infância para tentar melhorar seu humor, o que “funciona de vez em quando”.

