Mulher de Bruce Willis compartilha carta após diagnóstico de demência

A- A+

Mulher do ator Bruce Willis, a modelo Emma Heming compartilhou uma carta de apoio que ela e a família receberam de Rachael Martinez, psicóloga e criadora da organização Remember Me, rede de suporte dedicada a familiares de pessoas que enfrentam ou enfrentaram demência frontotemporal, doença também conhecida pela sigla FTD.

Um ano após receber o diagnóstico de afasia — transtorno de linguagem decorrente de uma lesão no cérebro —, o ator Bruce Willis viu seu quadro piorar e progredir para uma demência frontotemporal. A notícia foi confirmada, na última semana, pela família do astro conhecido por filmes como "Duro de Matar" e "O sexto sentido".

Desde então, a família de Bruce vem publicando informações sobre a doença, ainda sem cura. "FTD é brutal. É doloroso. É doloroso e confuso. É excepcionalmente injusto e porque é progressivo, não para. No entanto, há outro lado na escuridão. Há luz. Há bondade, e aí que reside nossa esperança de que vocês possam encontrá-la", diz a carta escrita por Rachael Martinez, que viu o marido enfrentar a mesma síndrome.

Leia a carta

A seguir, leia a carta na íntegra:

"Às mães e filhas, aos futuros bebês e amigos que se tornaram parte da família. Aos irmãos, aos sogros e às almas que se sentem pesadas…

Esta carta é para o seu coração partido.

Tentei inúmeras vezes escrever isso para vocês. Escrevi, e depois apaguei... Mudei as palavras, mudei o tom. Tentei uma abordagem de fluxo de consciência, e também não gostei. Então, aqui estou eu — começando de novo e aceitando o fato de que talvez não tenha as palavras certas para começar uma carta para as senhoras que estão onde eu estive. Vocês estão apenas começando uma jornada que eu fiz. Nossos caminhos provavelmente parecerão diferentes, mas a viagem será a mesma.

Devo dizer a todos vocês agora que não sou especialista em medicina, não sou médica. Sou, porém, uma filha que perdeu o pai para FTD [demência frontotemporal]. Sou uma mulher (agora mãe de dois meninos) que viu seu primeiro amor se perder lentamente, e que teve que abrir mão dessa pessoa maior que a vida, peça por peça. Foi terrivelmente difícil. Foi assustador e intimidador. E isso me desafiou de um jeito que jamais poderia imaginar…

Mas esta carta não é sobre mim. É sobre vocês. E o lindo Bruce.

Desde que a notícia do diagnóstico de FTD de Bruce foi divulgada e circulou por toda parte, temos mantido todos vocês perto de nossos corações. Vimos esta pequena (mas crescente) comunidade FTD falar abertamente sobre a luz que sua família está trazendo para esta doença. Embora alguns tenham visto um vislumbre de esperança enquanto o FTD estava abrindo um buraco nos mecanismos de busca, discutido nos meios de comunicação e espalhado por toda a mídia social, acabei de ver cinco filhas expondo as emoções agridoces que o FTD evoca. Vi uma família se unindo na esperança de trazer conscientização, defesa e atenção ao FTD. Vi graça e compaixão quando vocês contaram ao mundo sobre seu doce pai e seu diagnóstico de mudança de vida. E, por baixo de tudo... eu me vi. Eu vi Maria, eu vi minha mãe e tantos outros que estão caminhando nesta estrada ao seu lado.

Quero que saiba que estamos aqui com você.

FTD é brutal. É doloroso. É doloroso e confuso. É excepcionalmente injusto e porque é progressivo, não para.

No entanto, há outro lado na escuridão. Há luz. Há bondade, e aí que reside nossa esperança de que vocês possam encontrá-la. Embora não haja roteiro, não haja etapas concretas e definitivamente não haja consciência e compreensão suficientes para enfrentar isso — existe o amor mais doce e delicado. É um amor que vence o silêncio, os comportamentos estranhos e o constante estado de mudança.

E esse amor nunca expirará se você cuidar dele.

Então… para as senhoras de Willis/Moore, nossa esperança é que vocês saboreiem o doce e se livre do azedo. Esperamos que vocês sempre se lembrem de quem era seu doce pai antes do FTD assumir as rédeas. Sabemos que haverá momentos em que será difícil vê-lo sob essa luz, mas ele ainda é ele.

Navegar nesta jornada é opressor e desgastante, mas, senhoras, vocês têm um grande exército de pessoas que caminham ao seu lado. Incluindo nós.

Obrigado por sua bravura em compartilhar Bruce — em sua saúde e agora em sua doença. Obrigado por falar abertamente sobre esta doença e honrar seu pai da maneira que ele deveria ser homenageado. Obrigado por sua coragem. Obrigado por falar sobre FTD. Obrigado por trazer luz à escuridão.

Espero que vocês descubram a luz nos dias difíceis, que alegrem-se com o brilho nos dias fáceis e que aprendam a aceitar o bem. Sempre... sempre aceitem o bem.

Enviando meu amor, sempre…".

Veja também

Televisão Paola Carosella desmente boato de que irá substituir Ana Maria Braga: 'Já deu essa fofoca'