A- A+

Famosos Mulher de Bruce Willis dá depoimento em evento sobre demência: 'Esperança sendo cultivada' Emma Heming compartilha o que tem vivenciado, nos últimos dias, ao lado do marido, recém-diagnosticado com a doença, ainda sem cura

A modelo Emma Heming participou de uma conferência sobre demência frontotemporal, na noite da última terça-feira (14), em Nova York, para compartilhar o que tem vivenciado ao lado do marido, o ator Bruce Willis, que foi diagnosticado com a doença, ainda sem cura, em fevereiro deste ano.

"Vi a esperança realmente sendo cultivada, ontem à noite, em nossa comunidade FTD (sigla pela qual a doença demência frontotemporal também é chamada). Obrigada por me receber em minha nova casa", afirmou a modelo, ao comentar sobre o evento promovido pela organização The AFTD.

"Este não é o espaço que eu sempre sonhei estar. Mas deixe-me dizer: é um espaço de amor feroz e de resiliência. Estou aqui para me juntar à causa ao lado de todos vocês. Se você precisa de apoio, por favor, conte com essa organização, pois ela tem sido um recurso inestimável para mim e minha família nesta jornada", afirmou a modelo.

'Batalha'

Emma Heming disse que se sente em meio a uma "batalha" desde que seu marido foi diagnosticado com o distúrbio cerebral que provoca alterações de personalidade e leva à dificuldade de compreensão e produção da fala. Em entrevista ao podcast americano "The art of being well" ("A arte de se sentir bem", em tradução livre), apresentado pelo médico Will Cole, ela se emocionou ao se reconhecer como o "navio condutor" da própria família.

A modelo ressaltou que tem priorizado, nos últimos meses, o cuidado com a própria saúde física e mental, para que suas filhas — Mabel, de 10 anos, e Evelyn, de 8, ambas frutos de seu relacionamento com Bruce Willis — sempre possam encontrar um apoio nela. Não há cura para a doença do ator, e os sintomas tendem a evoluir com o passar dos anos, algo que gera tristeza entre quem é próximo.

"Quando começamos essa jornada com meu marido, isto foi algo que coloquei na minha cabeça. Eu dizia: não vou deixar que essa situação nos derrube", contou ela. A modelo explicou que se emociona quando discorre sobre o estado de saúde do marido, e por isso tem preferido não entrar em detalhes acerca do assunto.

Chorando, ela justificou a atitude: "Preciso estar à altura para lidar com essa situação. É horrível... Não posso falar sobre isso sem me emocionar. Mas, como disse, preciso conduzir este navio", reforçou. "Minha família são as pessoas mais importantes para mim. E para poder cuidar deles, eu realmente preciso cuidar de mim. Agora eu sou o navio condutor da família", acrescentou.

Como é a doença

Bruce Willis anunciou sua aposentadoria no ano passado após ser diagnosticado com afasia. No último mês, familiares de Bruce Willis vieram a público informar que a condição havia progredido para um quadro de demência frontotemporal, doença também conhecida pela sigla FTD.

O quadro estaria em tal ponto que o astro dos filmes "Sexto sentido" (1999) e "Duro de matar" (1988) não estaria reconhecendo a própria mãe. Em entrevista à revista alemã "Bild", Wifried Gliem, prima de Marlene Willis, de 87 anos, mãe do ator, confidenciou que ela "não tem certeza se o filho a reconhece". "Os seus movimentos são muito lentos, com uma agressividade constante. Não é mais possível manter uma conversa normal. Esse comportamento é típico de pacientes que sofrem da mesma condição", afirmou uma pessoa próxima.

O ator, que vinha trabalhando ativamente, deixou alguns trabalhos inacabados. "Assassin", o último filme rodado por Bruce, chega aos cinemas americanos e em video on demand em março.

Demi Moore próxima

Bruce Willis mora em Los Angeles, nos EUA, onde vive com a mulher e as filhas Mabel Ray, de 10 anos, e Evelyn Penn, de 8. Desde o último ano, ele voltou a estreitar laços com Demi Moore, sua ex-mulher, com quem teve as filhas Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, e Tallulah, de 29.

Todos moram na Califórnia e passaram juntos o confinamento provocado pela pandemia de Covid, em 2020. O ex-casal, que se separou em outubro de 2000 após 13 anos de matrimônio, mantém uma relação de amizade hoje. Moore, aliás, tornou-se um grande apoio para seu ex-marido, a quem ele considera "quase como uma irmã", em suas próprias palavras.

Na última semana, após veículos de imprensa britânicos noticiarem que Demi Moore teria se mudado para a casa do ex-marido — para dar um suporte no cuidado com Bruce Willis —, a modelo Emma Heming veio a público desmentir o fato.

"Parem logo com isso", escreveu a mulher do artista, numa publicação no Instagram. "Isso é tão idiota. Por favor, parem", pediu ela, afirmando que a família mantém, sim, uma proximidade. Mas que a ex-mulher de Bruce Willis não está morando em sua casa.

Veja também

Música Em homenagem ao maestro Rafael Garcia, 24ª edição do Virtuosi divulga datas; confira