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ENTREVISTA

Mulher de Bruce Willis desmistifica "equívoco comum" sobre a doença do ator

Emma Heming Willis falou sobre os erros das pessoas no entendimento do quadro de demência do marido, diagnosticado em 2023

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Emma Heming e Bruce Willis, que foi diagnosticado em 2023 com demência frontotemporal Emma Heming e Bruce Willis, que foi diagnosticado em 2023 com demência frontotemporal  - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Desde que Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), em 2023, uma das dúvidas mais frequentes entre fãs diz respeito à memória do ator. No entanto, segundo sua mulher, Emma Heming Willis, existe um equívoco comum sobre o quadro de saúde o ator: a doença que ele enfrenta não afeta necessariamente sua capacidade de reconhecer familiares e pessoas próximas.

Em participação no podcast The BoSsticks, na última segunda-feira (15), Emma explicou que muitas pessoas associam automaticamente qualquer tipo de demência à perda de memória, o que não corresponde ao diagnóstico de Willis.

— Quando as pessoas perguntam: "Ele ainda se lembra de quem você é?", a resposta é sim, porque ele não tem Alzheimer. Ele tem DFT — afirmou.

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Segundo ela, a confusão acontece porque o Alzheimer é a forma mais conhecida de demência. A condição que afeta Bruce Willis, em seu caso, é principalmente na linguagem, uma das características da variante de demência frontotemporal de seu diagnóstico. Emma explicou que a DFT possui diferentes manifestações clínicas. No caso do marido, os maiores impactos estão relacionados à comunicação.

— É um equívoco muito comum. Quando pensamos em demência, pensamos imediatamente em perda de memória — disse.


A doença
A demência frontotemporal é considerada uma condição menos comum do que o Alzheimer, mas representa a forma mais frequente de demência em pessoas com menos de 60 anos. De acordo com o sistema público de saúde britânico (NHS), a doença afeta principalmente as regiões frontal e temporal do cérebro, podendo causar alterações na linguagem, no comportamento e na capacidade de comunicação.

O relato ajuda a esclarecer o real estado de saúde do astro de filmes como "Duro de Matar" e "O Sexto Sentido", que se afastou da vida pública após o diagnóstico. Apesar das dificuldades de comunicação provocadas pela doença, Emma já havia revelado anteriormente que acredita que o marido continua reconhecendo sua presença e de pessoas próximas.

Em entrevista à jornalista Diane Sawyer, exibida pela ABC no ano passado, ela contou que percebe reações positivas quando a família está ao lado do ator.

— Eu sei que ele reconhece. Quando estamos com ele, ele se ilumina — afirmou na ocasião.

A mulher do ator também destacou que sua conexão com Willis permanece forte:

— Não preciso que ele saiba que sou sua esposa ou se lembre do dia em que nos casamos. O que importa para mim é sentir que ainda existe uma conexão entre nós. E ela existe — disse.

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