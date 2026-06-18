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ENTREVISTA Mulher de Bruce Willis desmistifica "equívoco comum" sobre a doença do ator Emma Heming Willis falou sobre os erros das pessoas no entendimento do quadro de demência do marido, diagnosticado em 2023

Desde que Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), em 2023, uma das dúvidas mais frequentes entre fãs diz respeito à memória do ator. No entanto, segundo sua mulher, Emma Heming Willis, existe um equívoco comum sobre o quadro de saúde o ator: a doença que ele enfrenta não afeta necessariamente sua capacidade de reconhecer familiares e pessoas próximas.

Em participação no podcast The BoSsticks, na última segunda-feira (15), Emma explicou que muitas pessoas associam automaticamente qualquer tipo de demência à perda de memória, o que não corresponde ao diagnóstico de Willis.

— Quando as pessoas perguntam: "Ele ainda se lembra de quem você é?", a resposta é sim, porque ele não tem Alzheimer. Ele tem DFT — afirmou.

Segundo ela, a confusão acontece porque o Alzheimer é a forma mais conhecida de demência. A condição que afeta Bruce Willis, em seu caso, é principalmente na linguagem, uma das características da variante de demência frontotemporal de seu diagnóstico. Emma explicou que a DFT possui diferentes manifestações clínicas. No caso do marido, os maiores impactos estão relacionados à comunicação.

— É um equívoco muito comum. Quando pensamos em demência, pensamos imediatamente em perda de memória — disse.



A doença

A demência frontotemporal é considerada uma condição menos comum do que o Alzheimer, mas representa a forma mais frequente de demência em pessoas com menos de 60 anos. De acordo com o sistema público de saúde britânico (NHS), a doença afeta principalmente as regiões frontal e temporal do cérebro, podendo causar alterações na linguagem, no comportamento e na capacidade de comunicação.

O relato ajuda a esclarecer o real estado de saúde do astro de filmes como "Duro de Matar" e "O Sexto Sentido", que se afastou da vida pública após o diagnóstico. Apesar das dificuldades de comunicação provocadas pela doença, Emma já havia revelado anteriormente que acredita que o marido continua reconhecendo sua presença e de pessoas próximas.

Em entrevista à jornalista Diane Sawyer, exibida pela ABC no ano passado, ela contou que percebe reações positivas quando a família está ao lado do ator.

— Eu sei que ele reconhece. Quando estamos com ele, ele se ilumina — afirmou na ocasião.

A mulher do ator também destacou que sua conexão com Willis permanece forte:

— Não preciso que ele saiba que sou sua esposa ou se lembre do dia em que nos casamos. O que importa para mim é sentir que ainda existe uma conexão entre nós. E ela existe — disse.

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