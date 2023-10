A- A+

Celebridades Mulher de Bruce Willis, Emma Heming, conta que "surtou" após diagnóstico de demência do marido Modelo faz novo desabafo acerca do estado de saúde do marido e das dificuldades em lidar com os sintomas de uma doença pouco conhecida

A modelo Emma Heming revelou que "surtou" depois de ouvir pela primeira vez informações acerca dos sintomas de seu marido, o ator Bruce Willis, em meio à batalha contínua do artista contra a demência frontotemporal, conjunto de distúrbios que atingem partes específicas do cérebro chamadas de lobos frontais.

Em março de 2022, o artista foi diagnosticado com afasia – uma condição que afeta o processamento da linguagem e as habilidades de comunicação de uma pessoa. Em fevereiro deste ano, o diagnóstico de Willis evoluiu para demência frontotemporal, que pode causar lentidão de movimentos, rigidez, problemas de equilíbrio e alterações de comportamento ou linguagem.

"Eu não sabia para onde ir, o que procurar... Eu ficava pesquisando as coisas e aquilo começou a me enlouquecer", disse Heming, no último domingo (1), em vídeo postado em seu canal no YouTube. “Não havia muitas (informações sobre a doença), mas vocês apareceram", afirmou ela, referindo-se às fundadoras do podcast "Remember Me", Maria Kent Beers e Rachael Martinez.

"Comecei a ouvir e pensei: 'Meu Deus, estou muito grata por ouvir as histórias de outras pessoas que estão passando situações parecidas'", emocionou-se Emma. A modelo — que é mãe de Mabel, de 11 anos, e Evelyn, de 9, ambas frutos de seu relacionamento com o ator — ressaltou que os cuidadores que ajudaram Willis, de 68 anos, ao longo de seu diagnóstico, têm sido uma fonte de apoio para ela.

"Não há nada que nivele o campo de jogo como o FTD (maneira pela qual também é chamada a doença). E fiz algumas das melhores conexões com outros parceiros de cuidados, pessoas que simplesmente entendem o que passamos", explicou ela. 'Não precisa haver tanta explicação".

"Todos têm sido muito úteis para mim. E eu quero dizer obrigado. Estou surpresa por não estar chorando, porque é para lá que vou quando penso nas pessoas que são a minha tábua de salvação", concluiu.

Heming admitiu, no mês passado, que é "difícil saber" se o ator está ciente de sua condição e deterioração de sua saúde.

"A demência é difícil", disse ela no programa "Today". "É difícil para a pessoa diagnosticada, é difícil também para a família. E isso não é diferente para Bruce, ou para mim, ou para nossas meninas. Quando dizem que é uma doença familiar, é mesmo", frisou a modelo.

