famosos Mulher de Bruce Willis, Emma Heming reposta foto dele com Demi Moore: "Gostava dos dois juntos" O ator e a modelo estão juntos desde 2009; Bruce foi casado com Demi por 13 anos

Emma Heming, mulher de Bruce Willis desde 2009, compartilhou uma foto do marido e de Demi Moore, que foram casados entre 1987 e 2000, dizendo o quanto gostava do casal naqueles tempos. A imagem era de um perfil nostálgico dos anos 1990 @lovefool.99. Nos stories, ela escreveu: "Yeah. Eu também. Eu gostava dos dois juntos".

Antes de Emma fazer essa repostagem, os administradores da página receberam mensagens dizendo que a imagem era um desrespeito com Emma, a atual esposa. Eles, então, comemoraram os dizeres de Emma: "A mulher dele é adulta e entende que Bruce e Demi tiverem uma vida juntos e entende que esta página nostálgica não signfica desrespeito".

O caso de amor da modelo e do ator

Willis, diganosticado com demência frontotemporal desde o último fevereiro, e Emma se conheceram por meio de amigos em comum, e em 2009 oficializaram a união em uma cerimônia civil em Turks e Caicos, no Caribe. À época, o evento contou com a presença da ex-esposa Demi Moore, com quem teve as filhas Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, e Tallulah, de 29.

Após se divorciar de Demi em outubro de 2000, o astro contou que viveu longos anos infeliz e disse que nunca havia pensado que outra pessoa fosse as respostas que tanto precisava na vida até encontrar a modelo. O romance ganhou novos capítulos quando Emma e Bruce se tornaram pais de Evelyn, de 8 anos, e Mabel, de 10.

A família é elogiada por fãs pela boa convivência da ex-esposa e suas filhas com a nova mulher do ator, Emma compartilhar fotos das reuniões familiares em que todos estão unidos e se divertindo. Neste momento, a família se uniu ainda mais para preencher algumas das lacunas que a doença tem trazido ao cotidiano do ator e de todos que o cercam.

