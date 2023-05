A- A+

Celebridades Mulher de Bruce Willis fala sobre potencial medicamento para demência do ator: 'Caminho promissor' Modelo diz que nova pesquisa sobre doença ainda sem cura traz esperança a pacientes e familiares de quem enfrenta os distúrbios

A modelo e empresária Emma Heming usou as redes sociais para discorrer sobre um artigo científico, publicado nesta semana, acerca de um suposto medicamento destinado ao tratamento de demência frontotemporal, doença que seu marido, o ator Bruce Willis, vem enfrentando desde fevereiro. Ela lamentou, no entanto, que o remédio seja um "golpe" e explicou que, a rigor, a nova substância trata apenas os sintomas causados pelo conjunto de distúrbios neurológicos.

"Mas para não deixar isso como uma nota negativa, a pesquisa diz que, embora o estudo não tenha encontrado evidências de benefício clínico para pacientes com demência frontotemporal e Esclerose Lateral Amiotrófica, ela ajudou a traçar um caminho promissor para tratamentos futuros", celebrou a modelo, casada com o astro de filmes como "Duro de matar" (1988) e "O sexto sentido" (1999). "Lembre-se: nunca perca a esperança", ela acrescentou.

Desde que a família de Bruce Willis tornou público o diagnóstico de demência do ator, a modelo e empresária Emma Heming Willis tem feito lives em seu perfil no Instagram para ajudar pessoas como ela, que tiveram entes queridos diagnosticados com a doença.

Nessas lives, Emma costuma revelar um pouco do que tem sido sua vida desde o diagnóstico, o que tem aprendido sobre a doença, suas dúvidas e o quanto tudo isso tem afetado a ela e a sua família. Não raro, ela se emociona nessas ocasiões.

"Parece que estou em queda livre, no escuro; Não há cura", disse Emma, emocionada, durante uma dessas conversas. Ela ressaltou que foi muito importante ter acesso à informação e ao apoio de organizações e famílias que têm mais experiência do que a dela sobre a DFT. "Eu sou muito grata pelo que fizeram pela minha família", afirmou.

O que houve com Bruce Willis?

A DFT é um conjunto de distúrbios que atingem partes específicas do cérebro, chamados de lobos frontais. Esses distúrbios cerebrais provocam alterações de personalidade, de comportamento e levam à dificuldade de compreender e de produzir a fala.

Este tipo de demência é um dos principais tipos de doenças neurodegenerativas, ou seja, piora com o passar do tempo, e acontece principalmente em pessoas a partir dos 45 anos. Não se sabe a causa especifica dela, mas acredita-se que ela esteja relacionada a modificações genéticas transmitidas de pais para filhos.

Geralmente, a própria família do paciente é quem observa os primeiros sinais e sintomas da doença, pois eles surgem de modo sorrateiro e vão ficando piores e mais intensos no decorrer dos anos. Eles podem incluir mudanças comportamentais, ou seja, mudanças de personalidade, como uma maior impulsividade, a pessoa pode ficar agressiva, compulsões, perda de inibição, irritabilidade e falta de interesse nas pessoas.

Veja também

LUTO Corpo do ator Jeff Machado é velado em Santa Catarina: "Agora que caiu a ficha", diz amiga