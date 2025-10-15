A- A+

FAMOSOS Mulher de Bruce Willis revela que a família já está vivendo o luto do artista O ator vive atualmente em uma casa separada, para ter mais qualidade de vida e, ao mesmo tempo, garantir um ambiente propício para que as filhas possam ser crianças

Emma Heming Willis fala mais uma vez sobre os desafios da família diante da condição de saúde do marido, o ator Bruce Willis. Em entrevista à revista Vogue Austrália, Emma contou como ela e as filhas estão enfrentando o diagnóstico avançado de demência frontotemporal do astro de Hollywood.

Na entrevista, Heming revelou que a família já vivencia o luto pela condição do ator. "Tive que aprender a conviver com essa dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, ficar triste e sentir todos os sentimentos e emoções que eu tiver que sentir", afirmou.

Desde que o diagnóstico foi divulgado, em 2023, Willis se aposentou dos cinemas e se afastou dos holofotes. Com o avanço da doença, a família passou a ser responsável pela comunicação do artista, compartilhando apenas relatos e registros pontuais sobre o tratamento.

Heming também revelou como as filhas Mabel, 13, e Evelyn, 11, estão lidando com a ausência do pai. Em agosto, Emma decidiu que o marido viveria em uma casa separada, buscando oferecer mais tranquilidade à família e, ao mesmo tempo, garantir um ambiente propício para que as filhas pudessem ser crianças. Emma e as filhas o visitam frequentemente.

"Acho que elas estão bem, considerando tudo. Mas é difícil. Elas sofrem. Sentem muita falta do pai. Ele está perdendo marcos importantes. Mas crianças são resilientes", explicou Heming.

Além de Mabel e Evelyn, Willis é pai de Rumer, Scout e Tallulah, do casamento anterior, com a atriz Demi Moore. "Não sei se minhas filhas se recuperarão algum dia, mas estamos aprendendo", completou.

Veja também