Mulher de cantor James Morrison é encontrada morta em casa, no Reino Unido

A mulher do cantor James Morrison, conhecido pelos hits "Broken Wings" e "You Give Me Something", foi encontrada morta na casa da família, em Whitminster, no Reino Unido. Dona de um café, Gill Catchpole tinha 45 anos e era mãe das duas filhas do artista britânico — Elsie, de 15 anos, e Ada Rose, de 5.

A perda de Gill foi a quarta tragédia familiar na vida de James Morrison desde 2010. Ele perdeu o pai, o irmão e um sobrinho num intervalo de três anos. Recentemente, como destacou o MailOnline, a parceira do cantor relatou os "altos e baixos e dores de cabeça" decorrentes da descoberta de que um de seus rins funcionava a apenas 35%. Ela foi submetida a um transplante 14 meses atrás.

"Foi um choque para ela", afirma o site.

Em postagens nas redes sociais, Gill destacou que o problema de saúde foi "destruidor", mas elogiou a sua família por ajudá-la a "juntar os muitos pedaços de sua vida". Ela também destacou a alegria por retomar os negócios depois do transplante.

"Que diferença um ano faz. Nesta altura, no ano passado, eu estava a fazer o meu transplante de rim e, um ano depois, depois de muitos altos e baixos e dores de cabeça, estou aqui com o meu próprio negócio. No início deste ano, eu mesma nunca imaginei que isso aconteceria. Para qualquer pessoa que esteja com dificuldades, posso dizer por experiência própria que melhora. Obrigado à minha incrível família e amigos que estiveram presentes em tudo isso e recolheram muitos pedaços de mim e da minha vida", escreveu Gill, em post de novembro do ano passado.

Mulher procurava casa para alugar 24h antes; cantor está "arrasado"

Apenas 24 horas antes de ser achada sem vida, Gill Catchpole estava procurando uma casa para alugar na região "o mais rápido possível". Ela publicou mensagens em grupos do Facebook com apelos por endereços passíveis de locação.

A polícia não trata a morte, ocorrida na última sexta-feira, como suspeita, de acordo com fontes do The Sun.

James Morrison e Gill começaram a namorar quando o cantor tinha apenas 17 anos. Anos antes, ela havia se mudado para a casa da futura sogra como inquilina.

"James está arrasado e está sendo apoiado por sua família. Ele está se controlando pelas meninas, mas pediu que a família tivesse privacidade para passar pelo luto", disse um amigo da família ao The Sun.

