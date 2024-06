Mulher de Chrystian peregrinou na "Rota da luz" antes dias antes do cantor morrer; entenda

A- A+

Key Vieira, viúva de Chrystian, fez uma peregrinação religiosa poucos dias antes do cantor morrer, nesta quarta-feira (19).



Há duas semanas, a influenciadora fez um post em suas redes sociais mostrando que estava percorrendo a Rota da Luz, como é conhecido o trajeto que tem início em Mogi das Cruzes e vai até Aparecida do Norte, no interior de São Paulo.



É lá, no destino final, que fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, local de grande circulação de fiéis da Igreja Católica.





O trajeto da Rota da Luz tem cerca de 201 km e passa por municípios como Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba e Roseira. Key e Chrystian moravam em Mairiporã, que fica a cerca de de 70 km de Mogi das Cruzes.

Não se sabe, ainda, se ela partiu do início da rota ou de sua própria cidade. Em seu perfil no Instagram, Key afirmou que "em breve" ela vai compartilhar momentos do que ela mesma chamou de "Caminhada da Fé".

Chrystian morreu de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. As informações foram confirmadas pelo Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo. O artista chegou a ser internado, na noite desta quarta-feira, na unidade hospitalar, após passar mal.

Quem foi Chrystian?

Chrystian ficou famoso pela dupla sertaneja formada com o irmão, Ralf. A dupla Chrystian & Ralf iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o ano 2000. Após um ano sem atividades, voltaram a trabalhar juntos em 200, anunciando a separação definitiva em 2021. Juntos, venderam mais de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumularam milhões de views no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

