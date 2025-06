Mulher de Eduardo Costa volta a cobrir maiô ao citar "briga" com cantor

A- A+

De férias em Arraial D'Ajuda, no litoral da Bahia, a influenciadora digital Mariana Polastreli surgiu nas redes sociais com a parte de baixo do maiô "escondida" por uma longa saia de renda após ela relatar que teve uma "briga" com o marido, o cantor Eduardo Costa, ao publicar fotos de corpo inteiro, à beira-mar, com a roupa de praia. A empresária de 37 anos contou, na última terça-feira (24), que decidiu apagar as imagens em que aparecia com a peça devido a uma "bronca" do artista, que reclamou do fato. Após a repercussão do caso, Mariana reapareceu publicamente com a pele... tampada.

"Medo do meu marido? Não, eu tenho pânico", comentou ela, em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram. "Eu ia gravar aqui de maiô, né? Mas eu tô com um pouquinho de trauma", afirmou, emendando uma risada, enquanto apertava o nó da saia que cobria a parte de baixo do maiô. "Tô com um pouquinho de trauma, um pouquinho de medo... Meu marido não pode brigar mais, não, gente! Agora vou ter que tampar, olha só. Bonitinha. Agora estou decente, não estou?", concluiu.





A situação gerou uma onda de críticas entre parte dos seguidores de Mariana e Eduardo, acusado por comportamento machista. "Você é linda, e as fotos estavam maravilhosas. Ciúmes é sinal de insegurança e deixar de fazer ou mostrar o que gosta e se sente bem porque o outro diz para não fazer, é invadir o seu espaço. Casamento é respeito e não autoritarismo", reclamou uma usuária do Instagram.

Na última terça-feira (24), Mariana republicou as imagens em que aparece com a roupa de praia, mas com uma edição — todas as fotos foram cortadas, de maneira que as pernas da influenciadora digital não mais aparecessem expostas. "Submissa a capricho do marido não é um bom caminho", opinou um seguidor da empresária. "Quem não postaria um corpo desse? Aliás eu nem usaria roupa", sugeriu outra pessoa, por meio dos comentários no Instagram.

Veja também