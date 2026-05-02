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famosos Mulher de Faustão comemora 'retomada da vida com plenitude' em aniversário do apresentador Luciana prosseguiu celebrando o marido por "se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo' e também agradeceu às "famílias que disseram sim à doação e permitiram que a vida continuasse"

Luciana Cardoso, mulher do apresentador Faustão, usou seu perfil no Instagram para publicar uma homenagem ao aniversário do marido, que comemora 76 anos de idade neste sábado (2). Nas fotos da postagem, ele aparece também ao lado dos filhos, João, Lara e Rodrigo.

"Hoje é o dia dele! A pessoa mais forte e resiliente que eu conheço! Mais um aniversário que é um presente para nossa família. Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude que você merece", escreveu.

Luciana prosseguiu celebrando o marido por "se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo' e também agradeceu às "famílias que disseram sim à doação e permitiram que a vida continuasse".

Artistas parabenizam Faustão em aniversário

Diversos artistas usaram os comentários da publicação para desejar parabéns no aniversário de Faustão, como Tatá Werneck e Angélica. O humorista Tom Cavalcante foi outro a postar uma homenagem, mas em seu perfil próprio.

Em vídeo, ele mostra uma breve conversa com o apresentador: "Agradecendo a Deus pela saúde desse cara e uma amizade imensa. Te amo. Que sua recuperação continue assim, acelerada, para que a gente tenha você mais e mais perto da gente."

Faustão, em bom humor, responde sorridente: "Super Antônio! Vou pegar a tua vitalidade! Trabalhar em show, televisão e cinema! 'Ô loco'!".



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