Mulher de Faustão revela que outro paciente de hospital de SP recebeu órgão de mesmo do doador

A- A+

A mulher de Fausto Silva revelou em postagem no Instagram que outro paciente recebeu um órgão do mesmo doador que cedeu o novo coração ao apresentador, neste domingo (27). Segundo Luciana Cardoso, o procedimento ocorreu através do Sistema Único de Saúde, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o marido foi internado e operado.

"Agradecer a essa família abençoada que em um momento de dor e sofrimento disse SIM e permitiu que não só o Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa superação. Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa através do SUS também recebeu desse mesmo receptor [doador] outro órgão e sua segunda chance na vida", escreveu ela.

Em post no Instagram, Luciana ressaltou que o domingo "foi um dia abençoado" para Faustão e os parentes. Ela ressaltou que o marido foi incluído na fila para o transplante em 8 de agosto, o que foi mantido em sigilo, inicialmente, por decisão da família.

Luciana publicou, nesta segunda-feira, uma carta de agradecimento a médicos, enfermeiros, fãs e familiares que trabalharam e se solidarizam para que Faustão recebesse um transplante de coração. O órgão chegou neste domingo (27) ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ele foi operado "com sucesso", de acordo com a equipe médica que realizou o procedimento.

Luciana destacou que o marido sempre reforçou a importância da doação de órgãos durante seus programas na TV Globo e na Band. Agora, segundo ela, estimular o aumento do número de procedimentos passará a ser uma "missão de vida".

O apresentador estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital desde o dia 5 de agosto, tratando uma insuficiência cardíaca e fazendo diálise. Por isso, entrou na fila do transplante para receber um novo coração.

O quadro de saúde dele o colocava como prioridade na fila de transplantes, o que se comprovou com a rapidez da chegada do novo órgão.

Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e já estão aguardando em uma lista de espera unificada e informatizada. A posição na lista de espera é definida por critérios técnicos como tempo de espera e urgência do procedimento, compatibilidade sanguínea entre doador e receptor. A compatibilidade genética entre doador e receptores, quando necessária, é determinada por exames laboratoriais.

Outro fator importante é a localização, pois é necessário entender o tempo de duração do órgão fora do corpo. Dependendo do prazo, é preciso um avião para o transporte até o destino.

Veja também

Faustão Luciana Cardoso, mulher de Faustão, agradece à família de doador de órgão