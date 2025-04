Mulher de Gene Hackman comprou cilindros de oxigênio dias antes das mortes, dizem investigações

A- A+

A mulher do ator Gene Hackman, Betsy Arakawa, encomendou cilindros de oxigênio pelo site da Amazon 15 dias antes do casal ser encontrado morto na casa onde viviam, no estado do Novo México, nos EUA, segundo investigações da polícia americana.

A compra foi revelada em registros policiais divulgados na última terça-feira. Além dos cilindros, Betsy Arakawa também fez buscas no Google alguns dias antes das mortes. As pesquisas, feitas em 10 de fevereiro, tinham questões como “A Covid pode causar tontura?” e “Gripe e sangramentos nasais”.

No dia seguinte, em 11 de fevereiro, a mulher enviou um e-mail para sua massagista cancelando uma sessão, dizendo que seu marido havia acordado naquela manhã com “sintomas de gripe/resfriado”, mas que testou negativo para Covid-19. Nesse mesmo dia, ela encomendou os cilindros de oxigênio.

Os dois foram encontrados sem vida duas semanas depois, em 26 de fevereiro.

Os registros — incluindo entrevistas com testemunhas, fotografias da cena e imagens de câmeras corporais da polícia — trouxeram novas informações sobre os últimos dias do casal em sua residência próxima a Santa Fé, em fevereiro.

Após a morte da mulher, Hackman, de 95 anos, viveu sozinho na casa por quase uma semana antes de morrer devido a uma doença cardíaca, com o Alzheimer como fator contribuinte.

Arakawa, de 65 anos, morreu de hantavirose, uma doença contraída pela exposição a excrementos de roedores e que pode causar sintomas semelhantes aos da gripe antes de evoluir para falta de ar, falência cardíaca e pulmonar.

Imagens mostram local

Os corpos de Hackman e Arakawa foram encontrados após um funcionário de manutenção que trabalhava para o casal ficar preocupado quando Arakawa parou de responder mensagens sobre materiais de proteção contra incêndio para a casa.

Ao ir até o local com um segurança do bairro, os dois encontraram uma porta parcialmente aberta levando a um banheiro, onde Arakawa foi encontrada deitada no chão. O segurança então ligou para o serviço de emergência.

Os investigadores que atenderam ao chamado encontraram Hackman no chão da área de serviço, na extremidade oposta da casa. “Ele apresentava sinais de decomposição ativa, incluindo mãos escurecidas com degradação dos tecidos”, escreveu o detetive Joel Cano em um relatório divulgado na terça.

Um dos cães do casal, uma kelpie austríaca chamada Zinna, foi encontrada morta em uma gaiola, onde estava se recuperando de uma cirurgia na vesícula e no baço. Um laudo veterinário apontou que o animal provavelmente morreu por desidratação e inanição.

As imagens do cômodo onde Arakawa foi encontrada mostraram um balcão cheio de comprimidos, que posteriormente foram considerados não relacionados à sua morte. Zinna estava em uma gaiola em um cômodo adjacente, com cômodas e um sofá.

O Departamento de Saúde do Novo México identificou fezes de roedores em três garagens e duas casas de hóspedes menores. Três galpões também estavam acessíveis aos roedores, segundo o órgão.

No dia em que os corpos foram encontrados, um profissional de controle de pragas estava fazendo sua visita mensal para tratar o perímetro da casa.

Inflamação nos pulmões

A extensão dos sintomas de Arakawa antes de sua morte ainda não está totalmente clara. Em 11 de fevereiro, câmeras de segurança a registraram visitando lojas, incluindo uma de ração e um supermercado, usando máscara médica.

No dia seguinte, ela ligou para agendar um atendimento com um serviço médico concierge, relatando sintomas de congestão, mas não compareceu. A autópsia revelou inflamação nos pulmões.

O legista responsável pelo caso afirmou que, como Hackman — que testou negativo para hantavírus — tinha Alzheimer em estágio avançado, não se sabe ao certo se ele tinha consciência da morte da mulher. Não há indícios de que ele tenha pedido ajuda.

Em entrevista policial com as duas filhas de Hackman — fruto de seu primeiro casamento — elas disseram que ele não sabia usar um celular nem enviar e-mails. De acordo com o relatório de Cano, elas relataram estar cientes de que o pai apresentava problemas de memória.

“Elas lembraram que, em 30 de janeiro de 2024, Gene teve que ser lembrado três vezes de que era seu aniversário”, escreveu o detetive.

A família do casal havia solicitado à Justiça do Novo México que impedisse a divulgação de registros relacionados às mortes, alegando desejo de privacidade.

Hackman, conhecido por seus papéis em “Operação França” e “Momentos Decisivos”, e Arakawa moravam há muitos anos em um bairro isolado ao leste de Santa Fé, no topo de uma grande colina. Eles eram frequentemente descritos como reclusos e se tornaram ainda mais isolados nos últimos anos, especialmente após a pandemia de coronavírus.

Algumas organizações de notícias se opuseram ao pedido da família, e um juiz autorizou a divulgação de fotos e imagens das câmeras corporais, desde que os corpos do casal não fossem visíveis. As imagens das câmeras dos policiais divulgadas mostram os corpos desfocados.

Veja também