Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos EUA

A mulher do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (2). Segundo o g1 Tocantins, a empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, conduzia um veículo sem carteira de habilitação válida.

Amanda tentou fugir de uma viatura da polícia com sirenes e luzes ligadas antes de ser presa. O ato de ignorar uma ordem policial de parada é considerado um crime grave em Orlando.

De acordo com informações do Gabinete do Xerife do Condado de Orange, não foi estipulada fiança para a tentativa de fuga de Amanda.

Ainda não houve nenhum pronunciamento oficial por parte de Amanda ou do marido dela, o cantor sertanejo Henrique, com quem é casada desde 2018.

Amanda é casada com Henrique desde 2018 | Foto: Instagram/Reprodução

Segundo o g1 Tocantins, Amanda é sócia de empresas no setor de comércio de roupas e acessórios, além de ser filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, o coronel Márcio Barbosa.

