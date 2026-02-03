Qua, 04 de Fevereiro

PRESA

Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos EUA

De acordo com o xerife do condado local, ela fugiu de uma abordagem policial

Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, foi presa em OrlandoAmanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, foi presa em Orlando - Foto: Current Inmate Database/Reprodução

A mulher do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (2). Segundo o g1 Tocantins, a empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, conduzia um veículo sem carteira de habilitação válida. 

Amanda tentou fugir de uma viatura da polícia com sirenes e luzes ligadas antes de ser presa. O ato de ignorar uma ordem policial de parada é considerado um crime grave em Orlando.

De acordo com informações do Gabinete do Xerife do Condado de Orange, não foi estipulada fiança para a tentativa de fuga de Amanda. 

Ainda não houve nenhum pronunciamento oficial por parte de Amanda ou do marido dela, o cantor sertanejo Henrique, com quem é casada desde 2018.

Amanda é casada com Henrique desde 2018 | Foto: Instagram/Reprodução

Segundo o g1 Tocantins, Amanda é sócia de empresas no setor de comércio de roupas e acessórios, além de ser filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, o coronel Márcio Barbosa.

