A- A+

Famosos Mulher de Juliano Cazarré atualiza estado de saúde da filha após nova cirurgia no coração A pequena Maria Guilhermina nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, que é uma cardiopatia congênita

A stylist Letícia Cazarré tranquilizou fãs ao atualizar o estado de saúde da pequena Maria Guilhermina, de apenas 11 meses, fruto do seu relacionamento com o ator Juliano Cazarré. A caçula do casal nasceu com uma condição de saúde rara, chamada Anomalia de Ebstein, e precisou passar por mais uma cirurgia esta semana.

"Ainda se recuperando, mas está indo muito bem", destacou Letícia, numa publicação dos stories do Instagram com uma foto da filha e um símbolo de coração.

Foi numa foto do aniversário de 11 meses da pequena que o ator contou, sem muitos detalhes, sobre o novo procedimento pelo qual a bebê precisaria passar.

"Rezem por ela, para que o bom Deus siga realizando o milagre de sua cura", pediu ele, na ocasião, aos mais de dois milhões de seguidores que o acompanham na plataforma.

Veja também

Famosos Filho de Gugu Liberato quebra silêncio depois de audiência sobre herança; saiba mais