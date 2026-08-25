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FAMOSOS Mulher de Junior Lima desabafa sobre cuidados com a filha: "Os meus pratinhos caem muito" Em julho de 2025, o casal revelou que Lara havia recebido o diagnóstico de síndrome nefrótica

Monica Benini, esposa de Junior Lima, compartilhou nesta terça-feira, 25, um pouco da rotina de cuidados com a filha, a pequena Lara, de 4 anos, e falou sobre a dificuldade de conciliar as demandas da maternidade com o trabalho. A menina foi diagnosticada com síndrome nefrótica no ano passado e, segundo a designer de joias, exige atenção constante.

"Cuidar da Lara toma uma grande parte dos meus dias. Cuidar, pensar, pensar na dieta, pensar nos cuidados, ir atrás de coisas, pesquisar, ficar com ela, porque ela me demanda muito, e eu entendo. Os meus pratinhos caem muito todos os dias. Eu sinto que coisas de trabalho que eu poderia estar acelerando mais vão ficando com um pouquinho menos de tração", afirmou.

Monica também contou que tenta enxergar o momento por outra perspectiva e evitar comparações com pessoas que, nas redes sociais, parecem conseguir conciliar inúmeras atividades ao mesmo tempo.

"Por outro lado, agradeço todos os dias pela possibilidade de cuidar dela desse jeito. Eu acredito que isso é uma fase, tenho muita fé. Acredito que as coisas na nossa vida não acontecem à toa, eu sei que isso tudo vai passar."

"Fico muito consciente pra não me comparar com as pessoas que estão performando absurdamente, fazendo um milhão de coisas (.. ) aceitar a própria jornada, tentar fazer o melhor em tudo que puder e aceitar os pratinhos que caem, porque a gente não é super-heroína e a gente não vai dar conta de tudo", concluiu.

Em julho de 2025, o casal revelou que Lara havia recebido o diagnóstico de síndrome nefrótica.

Segundo os pais, a suspeita inicial surgiu depois que eles perceberam um inchaço na região dos olhos da filha. A princípio, imaginaram que pudesse se tratar de uma alergia. A investigação com diferentes especialistas, porém, levou ao diagnóstico.

Junior contou, na ocasião, que o período foi difícil para a família, mas afirmou que a filha apresentava evolução positiva com o tratamento. "Passamos por um momento muito tenso, mas agora estamos mais aliviados e confiantes", disse o cantor.

Monica também aproveitou o anúncio para chamar a atenção de outros pais para os sinais da doença: "A síndrome nefrótica é mais comum do que parece e, muitas vezes, é confundida com alergias comuns".

Monica e Junior Lima também são pais de Otto, de 8 anos.

O que é a síndrome nefrótica?

A síndrome nefrótica é caracterizada por um conjunto de alterações provocadas por lesões nos glomérulos, estruturas dos rins responsáveis pela filtragem do sangue. Quando isso acontece, há perda excessiva de proteínas pela urina, especialmente de albumina, o que pode provocar inchaço no corpo e outras alterações.

A condição também pode aumentar os níveis de colesterol e o risco de infecções. Embora possa aparecer em diferentes idades, é mais frequente na infância. O acompanhamento médico é necessário para identificar a causa e definir o tratamento adequado.

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