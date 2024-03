Mulher de Lucas Buda declara torcida a Davi e ultrapassa brother em número de seguidores: 'Vingativa

A- A+

O comportamento de Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, do BBB24, nas redes sociais chamou a atenção de internautas neste domingo. Ela declarou torcida a Davi, rival do marido no confinamento, em seu perfil do Instagram após a repercussão de uma conversa entre Lucas e Giovanna Pitel. Após alguns stories insinuando "vingança" contra o marido, Camila já acumula mais seguidores que o professor.

Depois da transmissão de um diálogo entre Buda e Pitel, em que o brother canta uma música em tom de declaração para a sister, Camila chegou a trancar o perfil na rede social. Na tarde deste domingo, a professora reabriu a conta e seguidores repararam que as fotos dela com o marido haviam sido deletadas do feed.

Na bio do Instagram, Camila escreveu "me pergunto porque me acham vingativa... #teamdavi", declarando torcida a Davi, rival do marido no reality show. Nos stories, ela publicou a foto de uma mala e criou uma enquete perguntando quem era o dono do objeto. Entre as opções de resposta estavam "Camila" e "Calabreso", apelido que surgiu durante uma discussão entre Buda e Davi e que gerou um dos maiores memes da edição do BBB24. Ao fundo, Camila inseriu a música "Chico", de Luisa Sonza.

Na sequência, a professora publicou outra foto de uma lixeira repleta de fotos rasgadas do casal, e escreveu:

"Gente, sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu... mas foi tudo muito rápido. Tô resolvendo meus BOs e já venho falar aqui! Me aguardem! Mas o mundo não gira, ele capota", declarou.

A professora deixou ainda uma mensagem pública para Celsilene Rego, mulher de Davi, sugerindo a realização de uma live conjunta para organizarem um mutirão em favor do brother quando ele for ao paredão. "Para acalmar o calabreso", disse ela.

Ao compartilhar uma publicação que cita uma brincadeira do marido dentro do confinamento, Camila seguiu provocando Buda. O post dizia que "sem saber que está solteiro", Lucas pediu à esposa para que pagasse o cartão de crédito. No repost, a professora debochou da declaração: "Serasa, anota o nome dele!"

Crescendo em ritmo constante neste domingo, o perfil de Camila já acumula 600 mil seguidores no Instagram, rede em que Lucas Buda soma 129 mil seguidores.

Ao agradecer o carinho dos seguidores, a professora falou sobre "se libertar de muitas amarras" e comentou que está vendo "mais absurdos surgindo". Em seguida, ela fez um xingamento ao marido e usou a música que Buda cantou para Pitel no fundo do story.

"São muitas mensagens de carinho! Não tenho como não agradecer a esse apoio todo...não esperava. Pra quem não sabe ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento resolvi colocar a cara no sol! Quero que saibam que o apoio de vocês nessa situação me liberta de muitas amarras. Estou no momento resolvendo alguns problemas em relação a tudo isso, e já estou vendo mais absurdos surgindo. Espero que entendam minha posição e aguardem meu pronunciamento", escreveu em novo post.

O flerte com Pitel

Na festa de sexta-feira, Buda e Pitel estavam conversando sozinhos sentados em um sofá quando o brother cantou um trecho da música "Baiana", de Emicida, para ela:

"Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia", disse Lucas, apesar de a sister ser natural de Alagoas. Pitel reagiu pedindo para que ele parasse.

"Vai acabar aqui essa conversa", respondeu o professor. "Ela morreu aqui, ela nem deveria ter nascido", completou a sister.

Assim como Lucas Henrique, Camila é professora e os dois são casados há oito anos. O casal deu entrada num imóvel em Bonsucesso, no subúrbio do Rio de Janeiro, há pouco tempo. Em entrevista à coluna Play, Camila contou que o apartamento foi financiado em 30 anos. Antes da mudança, os dois moravam numa quitinete que construíram na laje da casa da mãe de Camila. Já Giovanna Pitel vive um relacionamento aberto com Weslley Toledo, com quem ela está há dez anos.

