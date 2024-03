A- A+

BBB 24 Mulher de Lucas Henrique aponta que brother foi provocado por Davi em confusão no BBB 24 O capoeirista é o atual Líder do Reality Show

Camila Moura, mulher do brother Lucas Henrique, afirmou que o marido foi provocado no conflito que teve com Davi no BBB 24.

"Em todos os momentos de desentendimentos em que o Lucas estava de alguma forma, direta ou indiretamente envolvido, ele não foi a pessoa que iniciou a confusão. Ele é realmente uma pessoa muito calma e com temperamento tranquilo. Ele tem uma das virtudes que eu gostaria muito de ter, que é o domínio próprio. Ele consegue deixar claro que não é passivo ou omisso a ataques e ofensas, mas sem perder a razão", iniciou Camila em entrevista ao Play do Globo.

Apesar da calma do marido, Camila ressaltou que isso não significa que ele vai ficar parado enquanto acontece uma confusão.

"Ser uma pessoa calma e tranquila não significa ser saco de pancada dos outros. É a lei da reciprocidade, você xinga e é xingado, você vota e é votado. Na verdade, não me surpreendeu, porque era nítido que ele estava sendo provocado e até encurralado ao sair do banheiro, com gente lá esperando ele sair para confrontá-lo", ressaltou.

Lucas Henrique é o Líder da semana no BBB 24. A última vitória foi a terceira do capoeirista nesta edição do programa.

