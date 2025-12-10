A- A+

LUTO Mulher de Ozzy Osbourne revela suas últimas palavras antes da morte do roqueiro Sharon Osbourne compartilha, pela primeira vez, detalhes emocionantes dos momentos finais do marido, enquanto a família presta homenagens ao icônico artista do Black Sabbath

Sharon Osbourne revelou, em entrevista ao programa Uncensored, de Piers Morgan, as últimas palavras de seu marido, Ozzy Osbourne, antes de sua morte. O lendário roqueiro, conhecido como o Príncipe das Trevas, faleceu em 22 de julho, aos 73 anos, em sua casa em Buckinghamshire, apenas duas semanas após seu show de despedida no Villa Park, em Birmingham.

No trecho da conserva, publicada em primeira mão pelo The Sun, de acordo com Sharon, no dia fatídico, Ozzy acordou às 4h da manhã e, 20 minutos depois, já havia morrido. Ela descreveu o momento com detalhes comoventes: "Ele teve um ataque cardíaco. Corri escada abaixo e lá estava ele, tentando reanimá-lo, e eu pensei: 'Não façam isso, simplesmente o deixem. Deixem-no. Vocês não podem. Ele se foi.'"

Antes de ir para a academia de casa, onde costumava se exercitar por até 90 minutos, Ozzy teria pedido à esposa: "Me beija. Me abraça forte." Sharon contou ainda que ele havia passado a noite acordando várias vezes e que estava ciente de que seu corpo não suportaria mais esforços extremos, mas decidiu realizar o show de despedida planejado.

Sharon lembrou como, mesmo diante do estado delicado de saúde, incluindo batalhas contra pneumonia e sepse, Ozzy insistiu em continuar a rotina: "Um médico disse que ele não conseguiria terminar o show, mas ele insistiu." Ao falar sobre a perda, Sharon emocionada afirmou que nunca mais pretende se casar: "Por enquanto é só isso."

Na semana passada, Sharon e a filha Kelly prestaram homenagens ao roqueiro no que seria seu 77º aniversário. Sharon compartilhou no Instagram fotos inéditas e românticas com Ozzy, escrevendo: "Meu querido marido, celebro o dia em que você nasceu. Nunca soltarei sua mão até te ver do outro lado." Um arranjo floral em Birmingham, na Ponte Black Sabbath, incluiu uma placa assinada por quatro de seus seis filhos: "Nós te amamos, papai. Com amor, Louis, Aimee, Kelly e Jack."

Kelly também expressou a saudade do pai em suas redes sociais: "Feliz aniversário! Sinto sua falta, papai! Eu te amo mais que a própria vida!" Ela compartilhou ainda lembranças da família montando a árvore de Natal, destacando que as celebrações não serão mais as mesmas sem Ozzy.

Ozzy lutava contra o Mal de Parkinson havia seis anos e enfrentou problemas de saúde adicionais, incluindo uma queda em 2019 que agravou sua condição. O último show do Black Sabbath reuniu Ozzy e os membros originais da banda — Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward — para uma despedida histórica, a primeira desde 2005.

O legado da família Osbourne será documentado em Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home, da BBC One, que mostrará o retorno do roqueiro ao Reino Unido e os cuidados de Sharon nos últimos anos de vida de Ozzy. O documentário seguirá Jack e Kelly narrando a dor de ver a mãe ao lado do pai doente, além de imagens dos bastidores do último show, oferecendo um retrato íntimo e emocional do fim de uma era no rock mundial.

Veja também