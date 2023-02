A- A+

SALVADOR Mulher de prefeito de Salvador chamado de "delícia" por Anitta responde: "Tô chegando, hein" Bruno Reis é casado com Rebeca Cardoso e foi elogiado pela cantora na passagem de seu trio elétrico

Bruno Reis (União Brasil), prefeito de Salvador, passou por uma saia justa nesta sexta (17) durante a passagem do trio elétrico da cantora Anitta. De cima do carro, ela elogio o político e o amigo dele, se referindo a ele como "delícia". Bruno postou a brincadeira e marcou a mulher, Rebeca Cardoso: "Rebeca, corre aqui!". A primeira-dama também embarcou na história com bom humor e respondeu: "Tô chegando, hein".

O prefeito participou ativamente da abertura do carnaval em Salvador. Fez coreografia da música "Zona de perigo", de Leo Santana, que virou hit da festa deste ano, comeu pastel e conversou com os foliões na rua.

Rebeca é enfermeira, estudante de Medicina e tem 19 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Ela e Bruno têm um filho, Breno.

