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FAMOSOS Mulher de Rey Vaqueiro relata "pior dia da vida" após avião de cantor sair de pista e pegar fogo Não houve feridos com quadro grave; cantor cancelou dois shows que faria em Pernambuco

A influenciadora Thaynan Farias usou as redes sociais para relatar como viveu "um dos piores dias da vida" ao saber que o avião do marido, o cantor de forró Rey Vaqueiro, saiu da pista e pegou fogo no Rio Grande do Norte. A mulher do artista disse que, por instantes, temeu pelas consequências do acidente, ocorrido na cidade de Parelhas.

"Recebe aquela notícia foi uma das piores sensações que eu já senti. Por alguns instantes, o medo tomou conta de mim e eu só conseguia pedir a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que protegessem você e todos que estavam ali", escreveu ela, com uma foto ao lado de Rey Vaqueiro.

Thaynan relatou que Rey e os integrantes da banda estão bem e agradeceu pelo que chamou de "livramento".



Thaynan Farias posta foto com o marido, Rey Vaqueiro, após acidente no RN — Foto: Reprodução/Instagram



"Depois de um susto desses, a gente percebe ainda mais o quanto a vida é preciosa e o quanto eu não consigo imaginar a minha vida sem você", acrescentou ela.

Não houve feridos com gravidade. Em postagem nas redes sociais, o artista afirmou que passa bem, mas que precisaria cancelar os dois shows previstos para este domingo, em Custódia e Canhotinho, duas cidades de Pernambuco.





Segundo a publicação, o acidente impossibilitou o cumprimento das agendas marcadas, e os shows serão remarcados "em breve". O calendário de Rey Vaqueiro no Instagram mostra 35 apresentações contratadas só no mês de setembro, em cidades espalhadas pelo Nordeste. No mesmo dia em que cantou em Parelhas, o artista esteve nos palcos em Moreno (PE).

Um dos nomes em ascensão no forró e outros estilos, Rey Vaqueiro soma mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Aos seguidores, a equipe dele disse que todos os ocupantes da aeronave estão "recebendo todos os cuidados médicos necessários".

"Agradecemos a compreensão do público, dos contratantes e de todos os envolvidos", diz a nota.

Não há informações claras, até o momento, sobre o que causou o acidente. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte informou, por meio de nota, que foi acionado na madrugada para "atender à ocorrência de incêndio em uma aeronave após uma queda em uma pista de pouso particular". No local, os agentes encontraram as duas turbinas do avião em chamas e atuaram por cerca de cinco horas para combater o incêndio, enquanto o restante de combustível era consumido.

Horas depois, o prefeito de Parelhas, Tiago Almeida, postou foto ao lado do cantor.

"É inimaginável pensar em uma queda de avião em Parelhas. Mas aconteceu. Hoje, diante de uma situação que ninguém esperava viver, profissionais de saúde e toda uma equipe se mobilizaram para cuidar, acolher e fazer o possível diante de uma emergência tão delicada. Nesta foto, fica registrada a nossa gratidão a cada profissional que esteve presente no atendimento à equipe do cantor Rey Vaqueiro", destacou o político, que também é médico.

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