A- A+

Artistas Mulher de Rick, da dupla com Renner, faz apelo por orações após sumiço de helicóptero Influenciadora digital publica registro religioso enquanto equipes ampliam operação na Serra Catarinense com drones, cães e aeronaves da FAB

A influenciadora digital Geralda Helena, mulher de Rick, da dupla com Renner, tem recorrido à fé enquanto prosseguem as buscas pelo helicóptero em que viajava o cantor. Nos Stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (22), ela compartilhou um vídeo de conteúdo religioso com uma mensagem de esperança em meio à espera por notícias do marido.

"Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus", diz o trecho publicado por Geralda.

A postagem foi feita no segundo dia de buscas pela aeronave, desaparecida desde a tarde de segunda-feira (21), na Serra Catarinense. Geralda também compartilhou um comunicado da equipe de Rick informando que familiares e assessores seguem à espera de informações oficiais sobre a localização do helicóptero e de todos os ocupantes. O texto ainda agradece as mensagens, as orações e as manifestações de apoio recebidas desde o início da operação.

Rick viajava num Bell 430, de matrícula PP-MGR, que decolou de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na serra do estado. Além do sertanejo, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h de segunda-feira, depois que a aeronave perdeu comunicação e não chegou ao destino previsto.

As primeiras equipes foram enviadas à localidade de Vacas Gordas, em Urubici, apontada inicialmente como uma área onde o helicóptero poderia estar. Nenhum vestígio, porém, foi encontrado. A operação passou então a abranger também uma faixa de cerca de 30 quilômetros em direção à região do Morro Agudo, com base, entre outras informações, em sinais de celular captados na área.

Mais de 20 bombeiros participam das buscas, que contam com viaturas 4x4, cães farejadores e drones equipados com câmeras térmicas. A Força Aérea Brasileira (FAB) mobilizou ainda um helicóptero H-60 Black Hawk e um avião SC-105 Amazonas, empregado em missões de busca e salvamento. A chuva, a baixa visibilidade e o difícil acesso a trechos da região serrana têm atrapalhado a operação.

Durante a madrugada desta terça-feira (22), o trabalho por terra continuou. Árvores caídas, pontes submersas e áreas de mata fechada obrigaram as equipes a buscar rotas alternativas em alguns pontos. Até a manhã desta terça (22), nenhum vestígio da aeronave havia sido localizado. As autoridades ressaltam que não há confirmação de que o helicóptero tenha caído.

A aeronave pertence à JTA Empreendimentos e Urbanismo. Em nota, a empresa informou que o helicóptero havia sido emprestado para uso de Bruno Avelar e Rick, descritos como amigos próximos do proprietário. A companhia também afirmou que o aparelho estava em situação regular e pediu que informações sobre um eventual acidente não fossem divulgadas sem confirmação oficial.

Horas antes do desaparecimento, Rick havia mostrado nas redes sociais parte da viagem por Santa Catarina ao lado de Bruno Avelar. O sertanejo publicou imagens num aeroporto e registros de um voo realizado mais cedo. Depois, o grupo seguiu de helicóptero para São Joaquim. Segundo o site "G1", o cantor tinha como destino um almoço numa vinícola da região.

Geralda e Rick mantêm uma relação de décadas. Os dois oficializaram a união em 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, depois de cerca de 30 anos juntos.

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, formou a dupla com Renner nos anos 1980. Os dois alcançaram projeção nacional principalmente na década seguinte e têm entre os sucessos músicas como "Ela é demais", "Nos bares da cidade" e "Estou apaixonado". Após períodos separados, retomaram a parceria em 2018.

Veja também