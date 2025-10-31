Sex, 31 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TV

Mulher de William Bonner mostra jornalista saindo de casa para último dia no 'Jornal Nacional'

Apresentador se despede do telejornal da TV Globo nesta sexta-feira (31)

Reportar Erro
William Bonner se despede da bancada do Jornal Nacional na noite desta sexta-feira (31)William Bonner se despede da bancada do Jornal Nacional na noite desta sexta-feira (31) - Foto: Reprodução/TV Globo

Natasha Dantas, mulher de William Bonner, mostrou os bastidores do jornalista saindo de casa para seu último dia na bancada do Jornal Nacional. O apresentador se despede do telejornal da TV Globo nesta sexta-feira (31). A partir de segunda, 3, será substituído por César Tralli.

No vídeo, publicado pela manhã no Instagram, Bonner aparece de terno e gravata e óculos escuros dando um beijo de despedido na mulher. "Vai ser bom, vai ser bom, 'bora'", diz o jornalista em seguida, abrindo a porta e sorrindo para a câmera.

Leia também

• William Bonner reflete em post sobre seu penúltimo dia na bancada do Jornal Nacional; veja

• William Bonner: relembre a trajetória do jornalista, que deixa o Jornal Nacional nesta sexta-feira

• O último "boa noite": saiba a hora da despedida de William Bonner do Jornal Nacional

"Vai ser lindo, vai ser especial! Te amo!", escreveu Natasha, que tem demonstrado apoio ao jornalista desde o anúncio de que ele deixaria o JN. Nesta semana, ela também divulgou vídeos lembrando momentos especiais do apresentador na bancada.

Ceramista - atividade a qual passou a se dedicar após anos como fisioterapeuta, - Natasha é casada com Bonner desde 2018. O jornalista anunciou sua saída do telejornal da Globo em setembro, após 29 anos como apresentador.

A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começou na quinta-feira, 30. Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, atração que agora será comandada por Roberto Kovalick, que por sua vez será substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter