Mulher de William Bonner mostra jornalista saindo de casa para último dia no 'Jornal Nacional'
Apresentador se despede do telejornal da TV Globo nesta sexta-feira (31)
Natasha Dantas, mulher de William Bonner, mostrou os bastidores do jornalista saindo de casa para seu último dia na bancada do Jornal Nacional. O apresentador se despede do telejornal da TV Globo nesta sexta-feira (31). A partir de segunda, 3, será substituído por César Tralli.
No vídeo, publicado pela manhã no Instagram, Bonner aparece de terno e gravata e óculos escuros dando um beijo de despedido na mulher. "Vai ser bom, vai ser bom, 'bora'", diz o jornalista em seguida, abrindo a porta e sorrindo para a câmera.
"Vai ser lindo, vai ser especial! Te amo!", escreveu Natasha, que tem demonstrado apoio ao jornalista desde o anúncio de que ele deixaria o JN. Nesta semana, ela também divulgou vídeos lembrando momentos especiais do apresentador na bancada.
Ceramista - atividade a qual passou a se dedicar após anos como fisioterapeuta, - Natasha é casada com Bonner desde 2018. O jornalista anunciou sua saída do telejornal da Globo em setembro, após 29 anos como apresentador.
A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começou na quinta-feira, 30. Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, atração que agora será comandada por Roberto Kovalick, que por sua vez será substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.